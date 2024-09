W piątek 20 września na niżańskim Placu Wolności miały miejsce obchody Światowego Dnia Przedszkolaka. W imprezie uczestniczyły dzieci z przedszkola DOMmisia.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to święto obchodzone corocznie we wrześniu, ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i kształceniu dzieci, które ponadto ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.

W ramach obchodów Dnia Przedszkolaka dzieci z przedszkola DOMmisia spotkały się na placu przy Pomniku Wdzięczności. W obchodach uczestniczyli również rodzice i wychowawcy.

W ramach swojego święta dzieci uczestniczyły w różnych zabawach. Ponadto recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły w rytm skocznych melodii. Najważniejszy moment imprezy to ten, w którym wszystkie przedszkolaki wypuściły w niebo dziesiątki kolorowych balonów.

Organizatorem zabawy na plantach było Przedszkole DOMmisia.