Praga, stolica Czech, to miasto o niezwykłej historii, z zachwycającym bogactwem zabytków, kultury i tradycji. Leżąca nad Wełtawą, jest jednym z najchętniej odwiedzanych miast w Europie. Oferuje zarówno świadectwa dawnej świetności, jak i atrakcje współczesnej metropolii.

Według podań nazwa Praga pochodzi od słowa „prah” (próg). Legendy mówią, że dawno temu, księżniczka Libusza kazała odnaleźć swoim poddanym człowieka ciosającego drewno na próg domu, by w tym miejscu zbudować gród i nazwać go od progu -Praga. Tak też się stało i ten próg trzeba koniecznie przekroczyć i poznać to miasto.

Jego historia sięga IX wieku, kiedy to nad Wełtawą założono pierwszą osadę. Już w X wieku Praga stała się siedzibą czeskich władców, co nadało jej ogromne znaczenie polityczne i kulturalne. W XIII wieku miasto przeżyło dynamiczny rozwój, a jego położenie na ważnych szlakach handlowych przyniosło mu bogactwo. Jednak największy rozkwit Praga osiągnęła za panowania Karola IV, który nakazał budowę wielu ważnych budowli, w tym Mostu Karola, katedry św. Wita, czy Uniwersytetu Karola (Carolinum), który jest najstarszą uczelnią w Europie Środkowej.

Miasto kształtowało i nadal kształtuje kulturę i sztukę w całym regionie, przyciągając artystów i uczonych z całego kontynentu. W czasie swojej burzliwej historii Praga była świadkiem wielu ważnych wydarzeń, m.in. rewolucji husyckiej, okupacji nazistowskiej podczas II wojny światowej i Praskiej Wiosny w 1968 roku.

Na mapie zwiedzania Pragi, zdecydowanie powinny znaleźć się Hradczany – jeden z największych zamków na świecie i najważniejszy symbol czeskiej państwowości. W jego obrębie znajduje się katedra św. Wita, gdzie koronowani byli królowie Czech. Zamek był siedzibą czeskich władców przez stulecia, a obecnie pełni funkcję rezydencji prezydenta.

Most Karola to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Pragi, łączący Stare Miasto z dzielnicą Malá Strana. Jego budowa rozpoczęła się w 1357 roku na polecenie Karola IV. Spacerując po moście, można podziwiać liczne rzeźby świętych, a także piękne widoki na Wełtawę i panoramę miasta.

Rynek Starego Miasta to serce historycznej Pragi. Znajduje się tu słynny zegar astronomiczny Orloj, który co godzinę przyciąga tłumy turystów pokazem poruszających się figur. Wokół rynku stoją piękne kamienice, gotycki kościół Marii Panny przed Tynem oraz pomnik Jana Husa.

Katedra św. Wita – największy i najważniejszy kościół w Czechach. Jest miejscem koronacji i pochówku czeskich królów, a także wspaniałym przykładem gotyckiej architektury. Warto zwrócić uwagę na witraże oraz skarbiec, w którym znajdują się insygnia królewskie.

Dzielnica żydowska w Pradze, znana jako Josefov, to jedno z najważniejszych miejsc pamięci o kulturze żydowskiej w Europie. Historia tej dzielnicy sięga XII wieku, kiedy to powstało tu getto, w którym przez wieki mieszkała żydowska społeczność Pragi. Josefov jest jednym z najlepiej zachowanych kompleksów żydowskich zabytków w Europie. Na uwagę zasługują przede wszystkim stary cmentarz żydowski, na którym pochowano m.in. słynnego rabina Löwa, twórcę legendarnego Golema, oraz kilka synagog, w tym synagoga Staronowa – najstarsza czynna synagoga w Europie, synagoga Maiselova, czy synagoga Hiszpańska. W dzielnicy znajduje się także Muzeum Żydowskie, w którym zgromadzono bogatą kolekcję przedmiotów związanych z historią i kulturą żydowską.

Praga może się poszczycić licznymi muzeami, które dokumentują bogatą historię miasta i oferują wgląd w różnorodne dziedziny sztuki i nauki. Największym i najważniejszym muzeum w Czechach jest praskie Muzeum Narodowe. Zgromadzone tu zbiory obejmują zarówno eksponaty z dziedziny historii naturalnej, jak i sztuki, archeologii czy numizmatyki. Gmach muzeum, wzniesiony w stylu neorenesansowym, znajduje się na placu Wacława, będąc jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w Pradze.

Praga to także miejsce, gdzie można podziwiać dzieła słynnego czeskiego artysty Alfonsa Muchy. Muzeum poświęcone jego twórczości prezentuje bogatą kolekcję plakatów, obrazów oraz przedmiotów związanych z secesyjnym stylem artysty. Muzeum Franza Kafki również jest stałym punktem odwiedzin fanów jego twórczości.

Warte obejrzenia są też budynki stacji kolejowych. Główna stacja Praha Hlavní Nádraží, to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Europie Środkowej. Jej monumentalny budynek, wzniesiony w stylu secesyjnym, do dziś zachwyca podróżnych. Druga to Praha Masarykowo Nádraží, pierwszy dworzec kolei parowej.

Pośród budowli sakralnych wyróżnia się klasztor św. Agnieszki. Jest to jeden z najstarszych gotyckich kompleksów klasztornych w Czechach. Został założony w XIII wieku przez św. Agnieszkę Czeską, siostrę króla Wacława I, która wstąpiła do zakonu klarysek. Klasztor odgrywał ważną rolę w życiu duchowym Pragi, a obecnie jest siedzibą Galerii Narodowej, gdzie można podziwiać dzieła średniowiecznej czeskiej sztuki sakralnej.

Kuchnia czeska też jest znakomita i można znaleźć wiele doskonałych restauracji z tradycyjnymi daniami, jak knedle, czy gulasz w chlebie. Nie wspominając, że jest to raj dla piwoszy. To miasto oferuje tyle emocjonujących atrakcji, że aby je choć trochę poznać, trzeba by tam zamieszkać na kilka lat. Na szczęście w dzisiejszych czasach mamy świetne możliwości jeśli chodzi o podróżowanie, więc wypady do Pragi można powtarzać i dawkować sobie przyjemność poznawania tego pięknego miasta.

Wojażerka