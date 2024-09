Do końca 2024 r. Huta Stalowa Wola S.A. ma sfinalizować realizację wielkiego kontraktu z grudnia 2016 r. na dostawę dla Wojska Polskiego 96 sztuk 155-mm armatohaubic Krab oraz 54 dla Ukrainy. Kolejna umowa, na razie ramowa, przewiduje dostarczenie polskiej armii aż 144 Krabów.

Kontrakt z 2016 r. był największą w tamtym czasie umową w polskiej zbrojeniówce – opiewał na 4,6 mld zł. Przewidywał dostawę 4 Dywizjonowych Modułów Ogniowych (DMO) Regina – w każdym po 24 Kraby plus liczne wozy towarzyszące. Do końca 2023 r. HSW wyprodukowała 80 tych armatohaubic. Ostatnie sztuki mają być gotowe do końca br. (wcześniej, przed podpisaniem kontraktu, w HSW skompletowano jeden moduł, czyli 24 lufy).

Przypomnijmy też, iż w czerwcu 2022 r. Huta podpisała warty 2,7 mld zł kontrakt na dostawę 54 Krabów dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy i ten ma zostać sfinalizowany jeszcze w tym roku. Wcześniej, MON ze swoich zapasów przekazał Ukrainie 18 Krabów, które zbierają tam bardzo dobre opinie za swą skuteczność ma polu walki, trwałość i niezawodność.

Z kolei we wrześniu 2022 r. na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach HSW zawarła umowę z Agencją Uzbrojenia na dostarczenie polskiej armii 48 kolejnych Krabów plus 36 wozów towarzyszących: dowodzenia, amunicyjnych i remontowych. Dostawy te mają zostać zrealizowane w latach 2025-2027. Wartość tego kontraktu to 3,8 mld zł.

W sumie, tegoroczne zamówienia w Hucie to 88 Krabów, a – jak zapewniał we wrześniu 2023 r. jej ówczesny prezes Jan Szwedo – moce produkcyjne zakładu można podwyższyć do ponad 100 sztuk rocznie.

Kolejną umowę – na razie ramową – HSW podpisała z Agencją Uzbrojenia 8 grudnia 2023 r. Przewiduje ona dostawy 6 Dywizjonowych Modułów Ogniowych. Kontrakt wykonawczy opiewać ma na blisko 10 mld zł.

W skład każdego DMO wchodzą 24 Kraby, 3 Wozy Dowódczo-Sztabowe, 8 Wozów Dowódczych różnego szczebla, 6 Wozów Amunicyjnych oraz Wóz Remontu, Uzbrojenia i Elektroniki. W sumie umowa przewiduje więc dostawę przez HSW 144 Krabów i 108 innych pojazdów. Będą one realizowane po zakończeniu zawartych już kontraktów wykonawczych.

Równolegle, w tym samym czasie Agencja Uzbrojenia podpisała umowę ramową z konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Huty Stalowa Wola na dostawy w latach 2023–2030 ponad tysiąca wozów wsparcia i zabezpieczenia dla dywizjonów artylerii samobieżnej. Wśród zamówionych są wozy dowodzenia, pojazdy rozpoznania artyleryjskiego, wozy remontu uzbrojenia, pojazdy zabezpieczenia technicznego, wozy amunicyjne, cysterny samochodowe, a także ciężarówki o dużej ładowności.