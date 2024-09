W ostatni wrześniowy weekend Muzeum Regionalne zaprasza na Rynek rozwadowski, by wspólnie uczestniczyć w sentymentalnej podróży do przeszłości – do lat 20. i 30. XX wieku. Nie zabraknie ciekawych wystaw, muzycznych akcentów, grup rekonstrukcyjnych, warsztatów tematycznych oraz smaków tamtej epoki.