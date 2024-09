Z brązowym medalem w formule K1 do 91 kg wrócił z 11 Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu w Nowej Dębie, Łukasz Podstawski – trener sekcji bokserskiej Stali Stalowa Wola Boxing Team, reprezentujący Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oraz Sportowy Klub Pożarniczy Strażak w Rzeszowie w formule K1 do 91 kg .

W mistrzostwach wzięło udział 188 zawodników podzielonych na różne kategorie wagowe oraz różne formuły walki. W walce o finał Łukasz „Podstawa” Podstawski przegrał z reprezentantem 5. Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór, Krzysztofem Stawiarski. Obydwaj zawodnicy zafundowali widowni świetne widowisko. Od początku do końca trwała wyrównana, twarda walka i sędziowie wskazując zwycięzcę, mieli twardy orzech do zgryzienia. Szczęście uśmiechnęło się do Stawiarskiego, który wygrał 2:1. W finale zawodnik z Tarnowskich Gór oddał walkę walkowerem Grzegorzowi Lenartowi z reprezentacji polskiej Policji.