Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem wykazali się niezwykłą odwagą i determinacją, ratując 93-letnią kobietę z płonącego budynku.

Incydent miał miejsce 25 września, po godzinie 9, gdy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nisku otrzymał zgłoszenie o pożarze z informacją, że wewnątrz może znajdować się starsza osoba.

Na miejscu policjanci zauważyli gęsty dym wydobywający się z okien oraz intensywnie rozprzestrzeniający się ogień, co stwarzało poważne zagrożenie dla życia seniorki. Mimo zamkniętych drzwi, starszy posterunkowy Tomasz Majowicz wszedł do środka przez uchylone okno. W pomieszczeniu panowała ciemność i wszechobecny dym, co utrudniało poszukiwania. Po chwili odnalazł kobietę nawołującą o pomoc, i wyniósł ją z budynku na rękach.

Aspirant sztabowy Mariusz Sarzyński, który wspierał kolegę, wyważył drzwi, a następnie pomógł w udzieleniu pierwszej pomocy kobiecie. Funkcjonariusze zadbali o to, aby 93-latka była pod opieką aż do przybycia karetki pogotowia.

Dzięki przytomności umysłu oraz szybkiej reakcji dzielnicowych, udało się uratować życie kobiety.