25 bramek padło w pięciu meczach ostatniej kolejki stalowowolskiej klasy B w grupie II – tylko 5 w pierwszych połowach, a 20 po przerwach.

Bezbramkowo do przerwy było w meczu pierwszej drużyny ligowej tabeli z trzecią, czyli Trucka Kotowa Wola z Orłem Glinianka. Po zmianie stron górowali wyraźnie gospodarze. Podobnie wyglądało spotkanie Orła Rudnik z Milenium Bieliny. W Kurzynie po trzech kwadransach gry gospodarze przegrywali z Sanną Zaklików 0:1. Pięć minut po przerwie wyrównali, ale na przeważenie szali na swoją stronę musieli pracować aż do 80. minuty. Zdobyli wtedy drugą bramkę, za chwilę trzecią, czwartą i trzy punkty zostały w domu. Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy Rotunda Krzeszów. Daniel Guściora podreperował swoje snajperskie konto dwoma trafieniami i jej już wiceliderem klasyfikacji najlepszych strzelców.

Wyniki 7. kolejki:

WKS Kurzyna – Sanna Zaklików 4:1 (0:1), Szafran (50), Frączek (80, 86), Smutek (85) – Niedziałek (14), Lotnik Turbia – Jutrzenka Kopki 6:1 (1:0), Bełzak (33), Pajor (50), Trzuskot (76 – karny), Mastalerczyk (77), Serwacki (78), Wala (80 – karny) – Kubasiewicz (64 – karny), Truck Kotowa Wola – Orzeł Glinianka 4:0 (0:0), D.Idec (55), Gietka (78 – sam.), M.Nawrocki (83), B.Idec (89 – karny), Orzeł Rudnik – Milenium Bieliny 0:3 (0:0), R.Fąfara (51), Małek (71), Dawid Fąfara (75), Huragan Zdziechowice – Rotunda Krzeszów 0:6 (0:3), Guąściora (8, 25), Klekacz (22), Waliłko (77, 89), Kusz (88), Wichry Rzeczyca Długa – Polonia Przędzel 3:0 v.o (goście nie przyjechali na mecz).

Najlepsi strzelcy: 10 B.Idec (Truck), 8 – Guściora (Rotunda), Szafran (WKS), 7 – Dawid Fąfara (Milenium).

8. kolejka, 29 września: Kopki – Wichry (11), Sanna – Lotnik (16), Herosi – Rotunda (13), Bieliny – Huragan (13), Glinianka – Rudnik (13), Przędzel – Truck (13), pauzuje WKS Kurzyna.

