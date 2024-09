Wielkie rozczarowanie w Jarocinie. Przyjechała ostatniej niedzieli Unia Nowa Sarzyna i po 11. minutach prowadziła 3:0…

Już w 2. minucie Wojciech Karwacki otworzył wynik meczu. Siedem minut później ten sam piłkarz po raz drugi pokonał bramkarza gospodarzy, a w 11. minucie zrobił to po raz trzeci. Kolejne minuty pokazały, że tego dnia spadkowicz z „okręgówki” nie będzie miał nic do powiedzenia. To unici prowadzili grę, byli aktywniejsi i przede wszystkim skuteczniejsi. Ostatecznie strzelili gospodarzom aż 8 goli.

* Klasa A grupa I. San nie dogonił Łęgu. Pierwsza wygrana Zarzecza

Nie może też wciąż „odpalić” w lidze zespół, który w czerwcu bił się o awans, czyli KS Podwolina. Zaliczył trzecią z rzędu, a piątą w ogóle porażkę i okupuje dolne rejony tabeli. W najbliższej kolejce dojdzie do konfrontacji tych, którym razie nie idzie… Do Podwoliny przyjedzie Jarocin. Swoisty rekord śrubuje Francesco Jelna. Siódmy mecz na zero z… przodu.

Wyniki 7. kolejki:

KS Podwolina – Staromieszczanka Stare Miasto 0:2 (0:2), W.Baj (16), Łepski (22 – sam.), KS Jarocin – Unia Nowa Sarzyna 2:8 (1:5), Szpyra (36), Góreczny (61) – Karwacki (2, 9, 11), Iskra (34), Wilkos (45, 67), Madej (51), Kucz (90), Podlesianka Kamień – GKS Groble 2:2 (1:0), M.Kowalski (29, 69) – Sarzyński (68, Woźniak 90), Francesco Jelna – Czarni Sójkowa 0:4 (0:2), T.Olszowy (10, 19, 76 – karny), Kurlej (53), Advit Łętownia – Jodła Przychojec 2:2 (1:0), Misiak (25), Wojdyła (72) – Miazga (49), Sarzyński (82 – karny), Retman Ulanów – Górnovia 2:1 (2:0), Tyczynski (27), Lewiński (35) – Bizior (80 – karny), KS Sarzyna – Sokół Hucisko 1:2 (0:0), Kowalski (63 – karny) – Krzemiński (70), Błachciak (90).

Najlepsi strzelcy: 8 – Wilkos (Unia), 6 – Bizior (Górnovia), Kruczkowski (Advit), Tyczyński (Retman).

8. kolejka, 28 września: Staromieszczanka – Hucisko (16), Jodła – Sarzyna (16), Groble – Francesco (16), Unia – Podlesianka (16), Podwolina – Jarocin (16), 29 września: Górnovia – Advit (16), Czarni – Retman (16).

Tabela za www.regiowyniki.pl