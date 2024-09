W niedzielę 8 września w Parku Miejskim w Nisku odbyła się kolejna edycja imprezy pod nazwą „Na straży tradycji”.

Zamysł tego od lat organizowanego festynu jest bardzo prosty. Otóż ma on skupiać wszystko to, co stanowi elementy dziedzictwa kulturowego, tożsamości lokalnej, regionalnej, a nawet ogólnonarodowej. Przy czym za istotne uznaje się prezentowanie i eksponowanie twórczości muzycznej zespołów ludowych i wyrobów lokalnych artystów. Tak więc sprawdzona formuła zabawy przyciągnęła rzesze mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. Unikatowym wyrobom i tradycyjnemu muzykowaniu przyglądała się Katarzyna Ożóg-Bąk I Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Stoiska wystawiennicze pełne artystycznego rękodzieła i regionalnych przysmaków skupiły miłośników tradycji i smaków. Odwiedzający mieli możliwość zakupu niepowtarzalnych produktów od różnych twórców. Do wyboru było rękodzieło artystyczne, biżuteria artystyczna, biżuteria dla dzieci, produkty z manufaktur kosmetycznych, dekoracje do domu, miody, suszone zioła, przyprawy, zabawki z drewna, produkty z lawendy czy obrazy. Swoje stoiska miały także Koła Gospodyń Wiejskich, ale nie tylko. Niżański Uniwersytet Ludowy w Wolinie na swym straganie prezentował tradycyjne szkutnictwo ludowe, a pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku poprzez wystawę edukacyjną uczyli jak rozpoznawać grzyby. Swoje stoisko miał również Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”.

Dla najmłodszych przygotowano familijne warsztaty rękodzielnicze, warsztaty plastyczno-manualne, animacje, zabawy sensoryczne i dmuchańce do skakania.

Impreza „Na straży tradycji” to przede wszystkim występy sceniczne. I tak w Parku Miejskim zaprezentowała się grupa „Czar Seniora z Pułankowic”. Następnie koncert dała Niżańska Kapela Ludowa, która już od 50 lat popularyzuje i kultywuje tradycje ludowe w regionie. Następnie swe umiejętności wokalne zaprezentował duet „Dwa jabłuszka” z NCK „Sokół”.

Impreza była okazją do odkrycia i celebrowania naszego dziedzictwa kulturowego. Kolejna odsłona imprezy „Na straży tradycji” potwierdziła tylko, że tradycje ludowe są nadal żywe i mają ogromne znaczenie dla społeczności lokalnych.