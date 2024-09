W eliminacjach do „Strzeleckich Mistrzostw Polski” uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zajęli pierwsze miejsce i tym samym uzyskali przepustkę do zawodów wojewódzkich.

12 września w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie uczniowie RCEZ w Nisku wzięli udział w eliminacjach do „Strzeleckich Mistrzostw Polski”. W zawodach brały udział pięcioosobowe reprezentacje szkół z rejonu administrowanego przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nisku. Uczestnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach – w strzelaniu z pozycji stojącej do celu na odległość 50 m oraz w strzelaniu z pozycji leżącej do celu oddalonego na 100 m.

W zmaganiach wzięło udział 6 szkół. Oprócz niżańskiej szkoły, były to: Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli, Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu oraz Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie – gospodarze wydarzenia.

W pierwszej konkurencji uczniowie z RCEZ okazali się najlepsi, uzyskali 145 punków i wyprzedzali gospodarzy o 2 punkty. Druga konkurencja tylko potwierdziła ich świetną dyspozycję i z wynikiem 317 punktów niżańska szkoła zwyciężyła wyprzedzając gospodarzy o 23 punkty.

Warto dodać, że nagrodę dla najlepszego strzelca w całych zawodach otrzymał uczeń RCEZ Norbert Kata, który w dwóch konkurencjach uzyskał 87 pkt. Natomiast najlepszy wynik wśród dziewcząt osiągnęła Danuta Siembida, która uzyskała 70 pkt.

Niżańską szkołę reprezentowali: Norbert Kata i Marcel Klusek z klasy 5E oraz Fabian Borek, Dawid Radomski oraz Danuta Siembida z klasy 3A. Opiekunem był Tomasz Weber.

Wygrana w tych zawodach dała uczniom RCEZ przepustkę do zawodów wojewódzkich które odbędą się 25 września br.

Wyniki zawodów:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – 317 pkt. Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie– 294 pkt. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Stalowej Woli – 290 pkt. Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku – 288 pkt. Zespół Szkół Nr 2 w Stalowej Woli – 218 pkt. Zespół Szkół w Tarnobrzegu – 207 pkt.

(bb)