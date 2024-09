Powiat Niżański już po raz piąty zrealizuje pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 5 września 2024 roku podpisana została umowa o realizację tego programu w bieżącym roku szkolnym.

Wniosek złożony przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”, dzięki czemu placówka pozyskała kwotę w wysokości 864 000 zł. Pilotażowy program realizowany przez SOSW w Rudniku nad Sanem obejmuje okres od 2 września br. do 30 czerwca 2025 roku.

Program skierowany jest do 27 osób, które spełniają warunki programu. Na każdego uczestnika przypada nie mniej niż 116 godzin wsparcia miesięcznie. Zajęcia, w wymiarze 29 godzin tygodniowo, realizowane będą od poniedziałku do piątku, w pięciu grupach, a poprowadzą je pracownicy zatrudnieni przez SOSW w Rudniku nad Sanem.

– Podpisując umowę z PFRON w 2023 roku Powiat Niżański zadeklarował również przystąpienie do programu na okres trzech lat szkolnych (do roku szkolnego 2025/2026) – i to stało się faktem w tym roku szkolnym. Cieszy fakt, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem z panią dyrektor Martą Szczepańską na czele, nieustanie podejmuje inicjatywy i realizuje projekty skierowane do podopiecznych Ośrodka. Dzięki dobrej współpracy z Powiatem Niżańskim po raz kolejny pozyskane zostały środki w ramach pilotażowego Programu „Rehabilitacja 25 plus”, które wspomogą zarówno osoby, uczestniczące już w Programie w poprzedniej edycji, jak i osoby nowe, które chcą w nim uczestniczyć – powiedział starosta niżański Robert Bednarz.

