Drugi punkt rozgrywkach Betclic 1. ligi wywalczyła drużyna Stali Stalowa Wola. „Zielono-czarni” zremisowali bezbramkowo na wyjeździe z GKS Tychy. Dla gospodarzy był to siódmy remis w tym sezonie.

– Spotkanie ze Stalą było najsłabszym – chociaż poprzeczka tego określenia wisiała już wysoko – występem GKS-u. Fani, którzy zdecydowali się przyjść na stadion przy Edukacji z nadzieją na efektowne zwycięstwo, z trudem dotrwali do końca. Jeśli zaświtała im wtedy myśl o zwrocie za bilety z pewnością nie była ona bezzasadna… – napisał tuż po meczu portal www.gol24.pl

Na szczęście o zwrocie pieniędzy za bilety nie muszą myśleć kibice Stali, bo nie musieli oglądać tego meczu na stadionie ul. Hutniczej w Stalowej Woli. Bo, gdyby oglądali, to też mogliby ustawić się w kolejce do kasy…

Po prostu. Spotkanie GKS Tychy – Stal Stalowa Wola było „nędznym” widowiskiem. Zęby bolały i serce krwawiło, kiedy patrzyło się na grę obydwu drużyn. Najjaśniejszą postacią tego spotkania był Adam Wilk. To, że Makowski nie zdobył bramki było tylko i wyłącznie zasługą bramkarza Stali. Dobrą dyspozycję Wilka docenił legendarny bramkarz GKS Tychy i Stali Stalowa Wola, obecny na tym meczu – Eugeniusz Cebrat.

– Na pewno wyróżniającą się postacią meczu był bramkarz Stali. Generalnie, wynik sprawiedliwy. Na nic więcej żadna z drużyna nie zasłużyła, jak tylko na jeden punkt – powiedział „Sztafecie” Eugeniusz Cebrat.

GKS TYCHY – STAL STALOWA WOLA 0:0

GKS: Łubik – Tecław, Nedić, Dijakovic – Keiblinger, Makowski, Kurtaran, Dziuba (81 Niewiarowski), Kubik (70 Błachewicz), Ertlthaler (70 Szpakowski) – Bartosz Śpiączka (70 Rumin).

STAL: Wilk – Kowalski (88 Górski), Banach, Furtak – Urban, Wojtkowski (83 Mydlarz), Pioterczak, Lelek, Ruszel (61 Soszyński), Zaucha (83 Kukułowicz) – Tavares.

Sędziował Łukasz Szczech (Warszawa). Żółte kartki: Ertlthaler, Dziuba – Banach, Ruszel, Wojtkowski, Furtak.