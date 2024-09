W sezonie 2024/2025 w Domu Kultury w Zaklikowie oraz jego filii w Lipie będą się odbywać różnorodne zajęcia artystyczne, zarówno stałe jak i zupełnie nowe.

Wszyscy zainteresowani mogą się zapisywać i skorzystać z oferty, która obejmuje m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne oraz teatralne. To doskonała okazja, aby rozwijać swoje pasje i umiejętności w przyjaznej atmosferze.

– W naszym ośrodku kultury przygotowujemy się do kolejnego sezonu artystycznego. Dołożymy wszelkich starań aby to był rok wyjątkowy i pełen rozmaitych inicjatyw kulturalnych. Zapisy do sekcji stałych rozpoczęliśmy już od 11 września a naszych uczestników zapraszamy na zajęcia od 1 października. Prócz znanych i lubianych zajęć pojawią się nowe sekcje i grupy artystyczne, nie zabraknie również znanych twarzy. Zapraszamy na nowe zajęcia z perkusji i fortepianu, wracamy do starych dobrych szachów. Otwierając się na zapotrzebowanie uczestników działań kulturalnych zapraszamy na zajęcia z robotyki oraz teatralne. W tym roku czeka nas tez szereg kulturalnych wydarzeń. Zachęcamy do śledzenia naszego FB aby być na bieżąco – powiedziała dyrektor zaklikowskiego GOK-u Anna Krzyżanowska.