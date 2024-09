Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do zwiedzania wystawy malarstwa i rzeźb „Zanurzenie” Katarzyny Kuta, która dostępna będzie do końca listopada w rudnickim Centrum Wikliniarstwa. Każda jej praca to organiczna forma, która nawiązuje do subtelnych i jednocześnie złożonych struktur natury, odkrywanych podczas wędrówek artystki przez lasy.

Katarzyna Kuta, urodzona w 1985 roku w Puławach, to absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Ukończyła studia w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach oraz na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom uzyskała w 2011 r. w pracowni rzeźby prof. UR Józefa Jerzego Kierskiego. W dorobku artystycznym ma udział w wystawach i plenerach w Polsce i za granicą. W swojej twórczości głównie inspiruje się naturą, w której otoczeniu żyje. W kręgu twórczych zainteresowań autorki znajduje się malarstwo, rzeźba i rysunek. Do tworzenia swoich rzeźb wykorzystuje materiały naturalne, z recyklingu (wytłaczanki, torby papierowe).

Wystawa prezentuje kolekcję abstrakcyjnych obrazów olejnych, inspirowanych nieograniczoną różnorodnością natury. Artystka w swojej twórczości stara się uchwycić esencję naturalnych form, barw i struktur, które na co dzień kształtują nasze otoczenie. Choć obrazy są abstrakcyjne, każdy z nich jest głęboko zakorzeniony w obserwacji przyrody – jej dynamice, zmienności i bogactwie kształtów. Kolor, faktura i kompozycja pełnią tutaj rolę kluczowych elementów, które łączą się, by oddać wewnętrzny rytm natury. Obrazy Kuty to próba przeniesienia na płótno tych chwil, gdy świat przyrody zaskakuje nas swoją surową mocą, delikatnym pięknem czy subtelną harmonią.

Natomiast zbiór rzeźb wykonanych z szarego papieru barwionego tuszem oraz z masy papierowej, inspirowany jest światem mchów, grzybów i leśnych porostów. Rzeźby oddają bogactwo detali i niepowtarzalność przyrody, odzwierciedlając witalność i piękno leśnych ekosystemów. Poprzez manipulację papierem i masą papierową, staram się uchwycić ziarnistość i różnorodność form roślinnych, tworząc obiekty, które zapraszają widza do zanurzenia się w mikrokosmosie natury. Każda z prac jest unikalną interpretacją fascynacji światem roślin, w którym delikatność i surowość współistnieją w harmonii.

Wystawa dostępna do końca listopada, zwiedzanie w godzinach otwarcia placówki.

(lg)