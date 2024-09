16 komputerów wraz z oprogramowaniem otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem. Oficjalnie, na ręce dyrektor szkoły Beaty Karaś – Jaszczur przekazał je burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – Tadeusz Handziak. Zakup został w całości sfinansowany z budżetu gminy w kwocie 34 262,08 zł.

– To pierwszy etap dostawy sprzętu komputerowego do szkoły „dwójki”. Komputery będą wykorzystywane do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Do tej pory szkoła nie posiadała odpowiedniego sprzętu, na którym mogła realizować zajęcia. Ten, który posiadała ma prawie dwadzieścia lat, dlatego cieszę się, że niebawem uczniowie będą mogli korzystać z nowego wyposażenia, co znacznie ułatwi ich pracę i naukę – powiedział burmistrz Tadeusz Handziak.