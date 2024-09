W sobotę, 21 września odbędzie się 12 edycja Stalowej Dychy – 3. memoriał Bogdana Dziuby. Organizatorem wydarzenia jest Stalowowolski Klub Biegacza.

Centrum zawodów (biuro, start i meta) znajdować się będzie na Pl.Piłsudskiego przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Limit zawodników biegu głównego to 250 osób. Zapisy odbywają się przez stronę: www.timekeeper.pl i w biurze zawodów w razie niewyczerpania limitu zgłoszeń. Dystans biegu wynosi 10 km, a trasa jaką mają do pokonania biegacze jest płaska i szybka, idealna bo bicia rekordów życiowych na tym dystansie. Ponadto posiada atest PZLA. Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy z upominkami i pamiątkowy medal. Bieg startuje o godz. 16. Dekoracja najszybszych biegaczy Stalowej Dychy odbędzie się o godz. 18. Jak co roku, przewidziane są nagrody w kategoriach OPEN oraz wiekowych. Na najlepszych czekają okazałe puchary i nagrody finansowe. Po dekoracji zwycięzców wśród wszystkich uczestników wylosowane zostaną nagrody rzeczowe i vouchery.

W ramach wydarzenia odbędą się także „Biegi Nadziei Olimpijskich”. Zapisy na biegi dziecięce przez rodzica/opiekuna prawnego w dniu biegu w godzinach 13 – 15 w Biurze Zawodów. Start biegów o godz. 15.15. Najmłodsi biegacze będą mieli do przebiegnięcia dystans w zależności od rocznika: 200 m – rocznik 2018 i młodsi lub 300 m – roczniki od 2015 do 2017. Każde dziecko otrzyma okolicznościowy medal i dyplom. Dekoracja najszybszych zawodników „Biegów Nadziei Olimpijskich” odbędzie się o godz. 16.05. Więcej informacji na stronach Stalowowolskiego Klubu Biegacza.

W ubiegłym roku wśród mężczyzn najszybciej 10 km trasę pokonał Kamil Walczyk z Makowa, a wśród kobiet, Katarzyna Albrycht z Krościenka Wyżnego.