Idą obie Stale „łeb w łeb”. Lider z Gorzyc pewnie pokonał rezerwy Siarki, która powinna być zadowolona z wyniku, bo 5 strzelonych przez gospodarzy goli było najmniejszym wymiarem kary.

Podopieczni trenera Pawła Wtorka przez praktycznie cały mecz posiadali przewagę i powinni zakończyć go bardziej okazałym zwycięstwem. No, chyba, że postanowili zaoszczędzić trochę naboi na najbliższe spotkanie, w którym zmierzą się z rezerwami Stali Stalowa Wola. A ta ostatnio urządziła sobie strzelecki trening na stadionie Huraganu w Zdziechowicach, który użycza swój obiekt Jeziorakowi Chwałowice. Goście zdobyli 8 bramek. W ich wyjściowej jedenastce było 5 piłkarzy 1-ligowej „Stalówki”: Dominik Stanny, Borys Freilich, Dawid Łącki, Igor Fedejko, Dominik Kościelniak. Pewnie, gdyby tak zsumować zarobki miesięczne wymienionej piątki, to okazałoby się, że przewyższają one budżet Jezioraka na całą rundę jesienną…

Czy także w najbliższej kolejce, w której Stal II podejmie Stal Gorzyce, trener Przemysław Stelmach będzie mógł skorzystać z usług wyżej wymienionych zawodników? Raczej tak, bo żaden nie ma chyba szans na znalezienie się w kadrze pierwszej Stali, która tego samego dnia rozgrywać będzie swój mecz ligowy w Tychach. Natomiast raczej na pewno zadebiutuje w tym meczu nowy nabytek rezerw Stali Stalowa Wola, Argentyńczyk Villarreal.

JEZIORAK CHWAŁOWICE – STAL II 1:8 (0:3)

0-1 Kogut (28), 0-2 Freilich (32), 0-3 Piotrowski (32), 0-4 Freilich (53), 1-4 Oskroba (57), 1-5 Suszek (62 – samob.), 1-6 Łącki (70 – karny), 1-7 Kogut (85), 1-8 Kogut (88).

JEZIORAK: A.Oskroba – Oźga, Taraszka, Taraszka, Wydra (60 Węska), M.Oskroba, Marcin Kurkiewicz, Skwara, Mateusz Kurkiewicz (75 Polit), Woźniak, Maj.

STAL: Stanny – Książek, Wawszczyk, Żółtek (60 Czubat), Freilich (70 Strojewski), Fedejko (77 Król), Kościelniak (60 Cholewa), Sławek (70 Marchut), Kogut, Piotrowski (77 Wójs), Łącki.

Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Maj, M.Oskroba – Czubat.

SŁOWIANIN GRĘBÓW – LZS ZDZIARY 1:2 (1:1)

0-1 Cupak (4), 0-2 Błajda (20) – Nieradka (64 – rzut karny).

SŁOWIANIN: Smerdak – Majewski (60 Ciba), Malyshonok, Burek, Buczek, Rogowski (60 Kozieł), Cholewa, Kułaczkowski, Dec (70 Tofil), Nieradka, D’Apollonio.

ZDZIARY: Płoskoń – Naslyan, Gnidec, Jańdzinski (70 Pawłowski), Siudak, Błajda (60 Urbanik), Cupak, Cichoń, Madej (65 Jarosz),, Wojtas (85 Wiatr), Sobiło.

Sędziował Oskar Jakubowski (Nowa Dęba). Żółte kartki: Kułaczkowski, D’Apollonio – Gnidec, Jandziński, Płoskoń, Madej, Pawłowski, Wojtas, Wiatr, Urbanik.

W pozostałych meczach 7. kolejki:

Tanew Wólka Tanewska – Stal Nowa Dęba 0:3 (0:1), Nowak (17), Stypa (81), Tereszkiewicz (83), Stal Gorzyce – Siarka II 5:0 (3:0), Różański (26, 38), Lohan (14), Młynarczyk (64), Świąder (79), San Kłyżów – Pogoń Leżajsk 0:4 (0:2), Staroń (35, 66), Tłuczek (10), Drożdżal (89), LKS Brzyska Wola – ŁKS Łowisko 0:5 (0:2), Grabarz (20), Kloc (26), Olko (49), Wach (74), Socha (78), Transdźwig Stale – Olimpia Pysznica 4:2 (2:1), Kabata (37, 80), Stąporski (24), Ciździel (66) – Bajgierowicz (25), Golik (88), pauzowała Sparta Jeżowe.

Najlepsi strzelcy: 10 – Mróz (Siarka II), 8 – Kogut (Stal II), Lohan (Stal G.), Maliarenko (Pogoń), Wach (Łowisko).

8. kolejka, 21 września: Siarka II – San (11), Zdziary – Tanew (13), Stal ND – Sparta (16), Łowisko – Pogoń (16), 22 września: Brzyska Wola – Transdźwig (11), Stal II – Stal G. (16), Olimpia – Słowianin (16), pauzuje Słowianin.

