Na stadionie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywały się mistrzostwa Polski w sztafetach U-16, U-18, U-20 i wielobojach U-16. Fenomenalnie spisała się sztafeta dziewcząt Stali Stalowa Wola U-16 w składzie: Nikola Janiec, Natalia Krupa, Lena Grzybowska i Milena Basińska. „Stalówki” zwyciężyły w biegu 4×200 m.

Pobiegły w czasie 1:44,46 i poprawiły o 2 sekundy rekord klubu w kategorii seniorek – a więc oczywiście także w młodszych kategoriach wiekowych – który od roku 2018 należał do sztafety w składzie: Oliwia Gut, Wiktoria Dul, Wanessa Krzyżewska, Agnieszka Dybka i i wynosił 1:46,03. Nasza sztafeta pobiegła w ostatniej, czwartej serii i jak się okazało najszybszej serii. Biegnąca na ostatniej zmianie Milena Basińska wbiegła na metę z przewagą kilkunastu metrów nad drugą zawodniczka, która była Natalia Nowak z Wawelu Kraków.

Wyniki końcowe sztafety 4×200 m dziewcząt U-16: 1. KKL Stal Stalowa Wola – 1:44,46, 2. Wawel Kraków – 1:45,78, 3. Zawisza Bydgoszcz – 1:46,46, 4. Górnik Wałbrzych – 1:47,64, 5. Filipides Teresin – 1:46,83, 6. MUKL Brodnica – 1:49,26.

W mistrzostwach startowała także sztafeta 4×200 chłopców U-16 w składzie: Oskar Szumełda, Kacper Koryga, Maciej Sudoł, OLaf Szumełda. Stalowcy pobiegli w drugiej serii. Pierwsza wbiegła na metę sztafeta Wawelu Kraków, za nią Agros Żary, Vectra Włocławek, a na czwartej pozycji Stal. Ostatecznie nasza sztafeta została sklasyfikowana na piątym miejscu, z czasem 1:35,59. Do miejsca trzeciego zabrakło 0,08 sekundy… Nie udało się stanąć młodym biegaczom Stali na podium, ale za to udało się poprawić rekord klubu w kategorii juniorów 15-16 lat, który od 43 lat należał do sztafety w składzie: Mirosław Barszcz, Piotr Anioł, Tomasz Wojtak, Mariusz Nowak i wynosił 1:39,40.

Wyniki końcowe sztafety 4×200 m chłopców U-16: 1. Wawel Kraków – 1:34,41, 2. MLUKS Rawa Maz. – 1:35,09, 3. Agros Żary – 1:35,51, 4. Vectra Włocławek – 1:35,52, 5. Stal Stalowa Wola – 1:35,59, 6. Akademia Sportu Otwock – 1:36,34.