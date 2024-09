Od piątku do niedzieli w hali MOSiR w Stalowej Woli odbywał się turniej koszykarski dla drużyn U-15 pod nazwą Stalowa Wola Basket Cup 2024. Pierwsze miejsce zajęli koszykarze CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola.

Do rywalizacji przystąpiło sześć zespołów: MKS MOS Limanowa, Siarka Tarnobrzeg, MUKS 1811 Tarnów, UJK Kielce i dwie ze Stalowej Woli: Stal i Kuźnia Koszykówki. Turniej rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Zwycięska Kuźnia Koszykówki rozpoczęła zmagania od wysokiego zwycięstwa z drużyną z Limanowej. Również w kolejnych meczach podopieczni trenerskiego duetu: Jerzy Szambelan – Roman Prawica nie mieli żadnych w zasadzie problemów z wygrywaniem.

Stal pokonała na dzień dobry Siarkę, później UJK Kielce, ale trzeci pojedynek z drużyną z Tarnowa i czwarty z Limanową przegrała, i nie „załapała” się na podium.

Ostatnim meczem turnieju były derby miejskie, czyli spotkanie Stali z Kuźnią Koszykówki. Wynik otworzył Jakub Borek ze Stali, ale za chwilę dwa rzuty wolne wykorzystał Igor Pomarenko, później z bliska trafił do kosza Paweł Skrzypczak i Kuźnia objęła prowadzenie, którego nie oddał do syreny kończącej mecz.

Czterech jej zawodników zanotowało dwucyfrową zdobycz punktową. Najwięcej zapisał na swoje konto Igor Pomarenko, mimo że całą czwarta kwartę przesiedział na ławce. Zawodnik Kuźni został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju.

CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI – ZKS STAL 93:53 (23:11, 25:25, 26:11, 19:6)

KUŹNIA: Pomarenko 33, Siudzik 17 (1×3), Szeliga 16, P.Skrzypczak 16 (1×3), Otto, F.Wyka 2, B.Skrzypczak 2, Pachla 2, Owanek 2, Mizera, Maślanka, Spilarewicz.

STAL: Domański 15 (2×3), Jagieło 13, Borek 10, Khan 6, Skiba 4, Skuciński 3, Zawisza 2, Golas, Dziura, Procnal, K.Faraś, D.Wyka.

Sędziowali: Mirosław Orłowski i Izabela Kołacz.

W innych meczach naszych drużyn:

CSM Kuźnia Koszykówki – MKS MOS Limanowa 62:33, Kuźnia Koszykówki – Siarka 81:45, Kuźnia Koszykówki – UJK Kielce 76:63, Kuźnia Koszykówki – MUKS 1811 Tarnów 83:58,

Stal – Siarka 69:57, Stal – UJK Kielce 91:88,, Stal – MUKS 1811 Tarnów 51:61, Stal – MKS MOS Limanowa 66:77.

W pozostałych: UJK Kielce – MUKS 1811 Tarnów 58:68,, MUKS 1811 Tarnów – MKS MOS Limanowa 81:52, MKS MOS Limanowa – Siarka 88:67, Siarka – UJK Kielce 58:83, MKS MOS Limanowa – UJK Kielce 62:84, MUKS 1811 Tarnów – Siarka 65:40.

Końcowa kolejność: 1. CSM Kuźnia Koszykówki, 2. MUKS 1811 Tarnów, 3. UJK Kielce, 4. Stal, 5. MKS MOS Limanowa, 6. Siarka.

Nagrody indywidualne

MVP turnieju: Igor Pomarenko (Kuźnia Koszykówki)

Najlepsza Piątka – All Stars: Igor Pomarenko (Kuźnia Koszykówki), Krystian Golonka (MKS MOS Limanowa), Aleksander Bręczewski (UJK Kielce), Ksawery Smagłowski (MUKS 1811 Tarnów), Miłosz Zawisza (Stal)

Wyróżnienia trenerów: Oliwier Otto (Kuźnia Koszykówki), Bartłomiej Bugajski (MKS MOS Limanowa), Mateusz Chłosta (UJK Kielce), Filip Siedlik (MUKS 1811 Tarnów), Piotr Skuciński (Stal), Karol Orzechowski (Siarka).