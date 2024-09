Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Stalowa Wola os. Charzewice wzbogaci się o nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Przetarg na to zadanie został już ogłoszony.

Przedmiotem zamówienia jest zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli os. Charzewice w ramach projektu: Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola z zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń. Źródło dofinansowania: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektów: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych).

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca ma dostarczyć samochód fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad prawnych i fizycznych, nadający się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego o udokumentowanym pochodzeniu. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.