„Wiecznie młody… Chcę być wiecznie młody” – głoszą słowa refrenu piosenki „Forever Young”, wielkiego przeboju lat 80 grupy Alphaville. I to jest właśnie jeden ze sposobów na zachowanie młodości: zanurzyć się w świat muzyki, gdy dzisiejsi dojrzali słuchacze byli zaledwie nastolatkami.

To świat hitów śpiewających aktorów – od urodzonego sto lat temu Franka Sinatry do Justina Timberlake’a, rówieśnika obecnych czterdziestolatków. Tamte szalone lata to czasy zawrotnych karier Eltona Johna, George’a Michaela, Ricky’ego Martina – piosenki ich wszystkich zabrzmią podczas tego niezwykłego wieczoru. No dobrze, a co z równolatkami grupy Just 5? Mamy radę i dla nich – niech przyjdą na koncert i zanucą z naszymi wykonawcami „Za tobą pójdę jak na bal” albo „Kochanie, tańczę w ciemności, słuchając naszej ulubionej piosenki” z repertuaru Eda Sheerana i Andrei Bocellego…

Na scenie 40 osób: soliści, orkiestra symfoniczna, balet

Koncert trwa 2 godz. 15 min. z przerwą

01) Alphaville – Forever Young

02) Backstreet Boys – Everybody

03) Bosson – One In E Million

04) Maroon 5 – This Love

05) Tom Jones – Help Yourself

06) Justin Timberlake – Can’t Stop The Feeling

07) Beggin (Madcon)

08) Westlife – Uptown Girl

09) Josh Groban – Per Te

10) Daft Punk – Get Lucky

11) Enrique Iglesias – Bailamos

12) Ricky Martin – Livin’ La Vida Loca

ANTRAKT

13) Michael Bublé – Feeling good

14) Scorpions -Maybe I Maybe You

15) Bee Gees – How Deep Is Your Love

16) Igo, Mrozu, Vito Bambino – Supermoce

17) Extreme – More Then Words

18) F.Vally – Can’t take my eyes off you

19) Blue Featuring Elton John – Sorry Seems To Be The Hardest Word

20) Tequila

21) Reszetilow – Sczczedryk

22) Michel Telo – Ai Se Eu Te Pego (Nosa Nosa)

23) Mark Ronson – Uptown Funk ft. Bruno Mars

24) Potpourrі

25) BIS – Just 5 – Kolorowe Sny

