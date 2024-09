Miasto Stalowa Wola zorganizowało zbiórkę darów dla powodzian. Zbierana jest żywność długoterminowa, środki chemiczne oraz środki higieny osobistej. Zbiórka ruszyła o godz. 8.00.

Organizatorzy zbiórki proszą o dostarczanie następujących produktów:

– Żywność długoterminowa:

– konserwy mięsne i rybne,

– makarony, ryż, kasze,

– cukier, mąka, płatki śniadaniowe,

– woda butelkowana, soki,

– olej, oliwa, przyprawy,

– żywność dla dzieci (kaszki, słoiczki),

– produkty hermetycznie zapakowane (np. bakalie, batony energetyczne).

– Środki chemiczne i higieny osobistej:

– proszki do prania, płyny do naczyń,

– środki czyszczące (płyny, żele, środki do dezynfekcji),

– mydła, szampony, żele pod prysznic,

– szczoteczki i pasty do zębów,

– ręczniki papierowe, chusteczki nawilżane,

– środki higieniczne dla kobiet oraz pieluchy dla dzieci.

Uwaga! NIE zbieramy odzieży!

Zbiórka jest prowadzona w Stalowej Woli w budynku Mostostalu – parter- dawna restauracja – Al. Jana Pawła II 25, w godzinach 8.00-20.00.