Wiele osób w pewnym momencie życia stanie przed koniecznością uregulowania sprawy spadkowej. Gdy znajdziemy się w takiej sytuacji, możemy jednak ulec pokusie, by odłożyć na później podjęcie związanych z tym działań. Powinniśmy mieć jednak świadomość, że spotkać mogą nas z tego powodu bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

Wiele osób w pewnym momencie życia stanie przed koniecznością uregulowania sprawy spadkowej. Gdy znajdziemy się w takiej sytuacji, możemy jednak ulec pokusie, by odłożyć na później podjęcie związanych z tym działań. Powinniśmy mieć jednak świadomość, że spotkać mogą nas z tego powodu bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

Sprawy spadkowe – dlaczego warto się nimi zająć?

Zbyt długo odwlekane nieuregulowane sprawy spadkowe mogą powrócić do nas w przyszłości. Zdarza się, że w takich momentach prowadzą one do powstawania sporów rodzinnych lub innych nerwowych sytuacji. Czasami konsekwencje zaniechań są jednak jeszcze poważniejsze. Może bowiem okazać się, że nieuregulowanie spraw spadkowych we właściwym czasie doprowadzi do utraty majątku naszego i naszej rodziny. Co w takim razie powinniśmy zrobić, by do tego nie dopuścić?

Jak uregulować sprawy spadkowe?

To, jakie działania możemy podjąć w przypadku kwestii związanej ze spadkiem, będzie zależało od specyfiki danej sprawy. Powinniśmy przede wszystkim wiedzieć, że wyróżnić możemy dwa odmienne rodzaje dziedziczenia. Należą do nich: dziedziczenie na mocy testamentu – forma dziedziczenia, w której spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci; dziedziczenie ustawowe – oparta o pokrewieństwo, małżeństwo lub przysposobienie forma dziedziczenia, z którą mamy do czynienia, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, sporządził nieważny testament lub spadkobiercy wymienieni w testamencie nie chcą lub nie mogą dziedziczyć majątku.

Zakres naszych działań będzie zależał także od tego, jak zechcemy ustosunkować się do przysługującego nam spadku. Powinniśmy bowiem wiedzieć, że zgodnie z prawem przyjęcie spadku nie jest obowiązkowe – spadkobierca może złożyć oświadczenie o: przyjęciu spadku wprost (wraz z odpowiedzialnością za długi spadkowe bez ograniczenia); przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (wraz z długami do wysokości stanu czynnego spadku); odrzuceniu spadku.

Przed podjęciem decyzji na temat tego, co zechcemy zrobić, warto jeszcze bardziej szczegółowo zapoznać się z tematyką spraw spadkowych. Więcej informacji na ten temat możemy więc znaleźć na stronie: https://legalfkancelaria.pl/oferta/sprawy-spadkowe.

Pomoc radcy prawnego w sprawach spadkowych

Po konsultacji z profesjonalnym prawnikiem, dzięki zdobytej wiedzy, będziemy znacznie lepiej zdawać sobie sprawę z naszej obecnej sytuacji. Słusznym wyborem może okazać się skorzystanie z pomocy prawnej. Dobry radca prawny, taki jak LEGAL.F KANCELARIA Radca Prawny Paulina Fiejdasz, wskaże nam wszystkie dostępne możliwości działania, podpowie nam jakie dokumenty powinniśmy zgromadzić, pomoże sporządzić odpowiedni wniosek, a w razie konieczności będzie nas także reprezentował przed sądem. Dzięki temu będziemy więc w stanie szybko uporać się ze sprawami spadkowymi i zapewnić sobie i swojej rodzinie pewność oraz bezpieczeństwo.