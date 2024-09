Zakończenie lata nad Zalewem Podwolina w Nisku miało miejsce w sobotę 31 sierpnia.

Jak zawsze, także i tym razem, dla mieszkańców Niska i okolic przygotowano szereg atrakcji, które w większości działy się na placu przy wieży widokowej.

Organizatorami imprezy byli w tym roku Gmina i Miasto Nisko, NCK „Sokół”, Automobilklub Stalowa Wola, Planeta Biegowa Nisko, Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury.

Tradycyjnie już dostępne były kramy z naturalnymi produktami i rękodziełem artystycznym. Nie zabrakło stoisk gastronomicznych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Dla najmłodszych dostępne były dmuchańce w strefie animacji, w której odbywały się również warsztaty artystyczne z NCK „Sokół”.

Fani motoryzacji mogli podziwiać różne ciekawe pojazdy podczas IV Wystawy Samochodów i Motocykli Zabytkowych. Nad zalewem zaparkowało kilkadziesiąt aut i motocykli z całej Polski, w większości odrestaurowanych i oryginalnych. Nagrody dla zwycięzców w poszczególnych, standardowych i dodatkowych kategoriach takich jak „najbardziej zadbane auto” czy „najładniejszy klasyk zlotu” wręczali dr Konrad Krzyżak Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Katarzyna Ożóg-Bąk I Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Adam Sikora II Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Sylwester Daśko Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego.

Na scenie tego dnia wystąpili Kacper Starzomski oraz duet Anna Soszyńska i Urszula Stańczyk. Anna Soszyńska to absolwentka 5-letniego studium Organistowskiego w Sandomierzu oraz Szkoły Muzycznej 1-go stopnia w klasie fortepianu. Gra z pasji na skrzypcach. Brała udział w kilku festiwalach i programach muzycznych m.in.: Must Be the Music. Pisze teksty i komponuje. Druga z artystek, Urszula Stańczyk, to mieszkanka Stalowej Woli. Śpiewa od dziecka. Swoją przygodę z muzyką zaczynała w zespole „Lasowiaki”. Muzyka i koncerty towarzyszą jej do dziś. Ma na swoim koncie niezliczoną ilość występów na żywo. Jej pasją jest również moda. Z kolei Kacper Starzomski to młody, 15-letni wokalista. Był uczestnikiem VII edycji programu The Voice Kids. Jego interpretacja utworu „Somebody to Love” brytyjskiej grupy Queen podczas przesłuchań w ciemno bardzo spodobała się Jurorom programu, co zaowocowało odwróceniem wszystkich 3 foteli. Tym samym Kacper dołączył do drużyny Tomsona i Barona. Na co dzień Kacper kształci się w Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli na wydziale wokalnym. Gra też na pianinie i akordeonie. Śpiewa w Chórze Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej oraz w stalowowolskiej Kapeli „Lasowianka”.

W przerwach między występami odbywał się quiz z wiedzy o Gminie i Mieście Nisko, który prowadziła Monika Jagiełło z NCK „Sokół” w Nisku. Uczestnicy w nagrodę za udział w zabawie otrzymywali prezenty w postaci voucherów zasponsorowanych przez niżańskie firmy.

Wieczorem odbyła się zabawa taneczna ze znanym i lubianym zespołem „Gremlins&Wild”. Ciekawym punktem były nocne pokazy Teatru Ognia „Utopia”.

Zakończenie lata nad Zalewem Podwolina w Nisku kontynuowane było w niedzielę 1 września. Wtedy to miłośnicy sportu mogli wziąć udział w IX edycji Biegu „Nisko na piątkę”.