Czy kiedykolwiek marzyłeś o wiernym towarzyszu, który umili każdy Twój dzień? Koty to wyjątkowe stworzenia, które potrafią wnieść do naszego życia radość, miłość i odrobinę magii.

Dlaczego warto zdecydować się na adopcję kota? Oto kilka powodów:

1. Dawka miłości i towarzystwa. Koty to stworzenia pełne osobowości. Cieszą się z obecności swoich właścicieli, łagodnie mrucząc i bawiąc się. Ich niezależność sprawia, że są idealnymi towarzyszami dla osób prowadzących aktywny tryb życia.

2. Ratujesz życie. Adopcja to nie tylko gest, ale także szansa na nowe życie dla kota, który znalazł się w trudnej sytuacji. W tysiącach schronisk czekają na Ciebie koty pełne miłości i chęci do nawiązania relacji. Każdy z nich zasługuje na dom i rodzinę.

3. Koty to doskonali terapeuci. Badania pokazują, że obecność kota w domu może znacząco wpływać na obniżenie stresu i poprawę nastroju. Ich miękkie futro i spokojne mruczenie mają magiczną moc ukojenia.

4. Różnorodność wśród czworonogów. Bez względu na to, czy marzysz o małym kociaku, czy może o dojrzałym, ale pełnym uroku kocie, w schroniskach znajdziesz wiele różnych ras i temperamentów. Każdy kot ma swoją unikalną historię i charakter.

5. Wsparcie schroniska. Adoptując kota, nie tylko ratujesz jego życie, ale także wspierasz działania schronisk, czy domów tymczasowych, które często działają dzięki wolontariuszom i darczyńcom. Twoja decyzja ma realny wpływ na poprawę warunków życia wielu zwierząt.

Przedstawiamy cztery cudowne koty, które szukają domu.

Bibi, to urocza około 7 miesięczna kotka. Rozmruczana do granic możliwości. Uwielbia zabawy i kontakt z człowiekiem. Zaszczepiona, wykastrowana i odrobaczona.

Kotka Ala, ma około 2-3 lata. Jest bardzo proludzka, ale nie narzuca się i nie wchodzi na głowę. Jej ulubionym zajęciem jest obserwacja otoczenia za oknem. Nie jest typem zabawowym, raczej nie bawi się z innymi kotami, uwielbia za to drapaki i sama zapewnia sobie na nich świetnie rozrywkę. Jest spokojnym kotem, nie robi demolek, nie budzi w środku nocy. Jest odrobaczona, zaszczepiona i wykastrowana.

Niko, czteromiesięczny kocurek, którego wszędzie pełno. Bardzo przyjazny, zabawowy i rozmruczany. Uwielbia kontakt z człowiekiem i dobre jedzonko. Jest zaszczepiony i odrobaczony.



Pumcia, to około roczna kotka, która uwielbia wszelkie zabawy i towarzystwo człowieka. Rozbrykana, rezolutna, świetnie dogaduje się z innymi kotami. Jest już wykastrowana, zaszczepiona i odrobaczona.

Kontakt w sprawie adopcji: Dom Tymczasowy u Marty Tel. 512-303-993 https://www.facebook.com/profile.php?id=100067402573891

Pamiętaj – każdy kot, który trafia do nowego domu, to nie tylko zysk dla niego, ale także wzbogacenie Twojego życia. Przyjdź do naszego schroniska, poznaj nasze zwierzaki i otwórz swoje serce na adopcję. Razem możemy stworzyć piękną historię pełną miłości i radości.

Adoptuj, nie kupuj – daj szansę kotu na nowe, lepsze życie!