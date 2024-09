Czy marzysz o wiernym towarzyszu, który zawsze będzie obok? Adopcja psa to nie tylko spełnienie marzeń, ale także wspaniały gest, który daje drugą szansę na życie.

Dlaczego warto adoptować psa ?

Bezwarunkowa miłość – psy potrafią dawać miłość i radość, której nic nie zastąpi.

Wspólne chwile – od spacerów po parku, przez wspólne zabawy, aż po wieczorne chwile relaksu – pies będzie twoim wiernym towarzyszem.

Pomoc potrzebującym – adoptując psa, ratujesz mu życie. Wiele psów w schroniskach czeka na miłość i troskę.

Niepowtarzalny charakter – każdy pies ma swoją unikalną osobowość. Odkryj radość z poznawania nowego przyjaciela!

Luluś to roczny, nieduży psiak. Fajnie dogaduje się z innymi psami. Uwielbia długie spacery, jest ciekawy świata. Luluś szuka spokojnego domku, który zapewni mu odpowiednią ilość ciekawych spacerów.

Tekla to ok. 4-letnia średniej wielkości niezwykle mądra, cudna sunia. Tekla jest bardzo przyjazna do ludzi. Z innymi psami bardzo dobrze się dogaduje, uwielbia spacery w ich towarzystwie.

Kontakt w sprawie adopcji:

Przytulisko Psia Przystań

tel. 602-199-204

Miecia roczna sunia. Jest przyjazna, wesoła i bardzo pragnie kontaktu z człowiekiem. Ładnie chodzi na smyczy, dogaduje się z innymi psami. Kto da domek ?

Marian to mały piesek. Świetnie odnajdzie się w domu z ogrodem gdzie będzie już pies rezydent. Marian bardzo potrzebuje spokojnego domku. Kto pokocha słodziaka?

Kontakt w sprawie adopcji:

Zwierzęcy Zakątek

Tel. 693-909-344

Adopcja to nie tylko odpowiedzialność, ale także ogromna przyjemność. Przyjdź do lokalnego schroniska i poznaj psy, które szukają swojego miejsca na świecie.

Zmień życie zwierzęcia i pozwól, by ono zmieniło twoje! Daj szansę na miłość, radość i przyjaźń.

Adoptuj, nie kupuj!