Równo 10 lat temu, 13 września 2014 roku Stal Stalowa Wola pokonała w 9. kolejce II ligi Górnika Wałbrzych 3:1. Dwie bramki zdobył Michał Czarny, a jedną Łukasz Sekulski.

Czarny reprezentuje obecnie Wisłokę Dębica, a Sekulski Wisłę Płock, z którą jutro „Stalówka” zmierzy się w 9. kolejce Betclick 1. liga. Czy popularny „Sekul”, który w sezonie 2014/15 zdobył dla Stali 30 bramek i został najlepszym strzelcem 1 ligi, także w tym meczu wpisze się na listę strzelców? Oby nie…

Nafciarze z Płocka to jeden z kandydatów do awansu, który zajmuje obecnie 3. miejsce (17 pkt, 5 zwycięstw – 2 remisy – 1 porażka, bramki 13:10).

Czy „zielono-czarni”, którzy przystąpią do spotkania z Wisłą z nowym zawodnikiem, pozyskanym w okienku transferowym „za pięć dwunasta” z Radomiaka, Brazylijczykiem João Tavaresem, będą w stanie przeciwstawić się Wiśle? Zobaczymy… Mecz odbędzie się w sobotę, 14 września o godz. 14.30.

Mecz sędziować będzie 34-letni Piotr Rzucidło z Warszawy, a jego asystentami będą: Michał Pierściński i Aleksandra Ulanowska, a sędzią technicznym Arkadiusz Nestorowicz. System VAR obsłużą sędziowie: Mateusz Złotnicki i Karol Iwanowicz z Lublina.