W niedzielę 8 września w piętnastu polskich miastach świętowano Narodowy Dzień Tenisa. Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli był jednym z organizatorów siódmej już edycji tego wydarzenia.

Lotto Narodowy Dzień Tenisa to projekt skierowany do wszystkich. Tych, którzy uprawiają tę dyscyplinę sportu, ale i takich, którzy nigdy nie trzymali rakiety w ręce, do młodszych i starszych, do kobiet i mężczyzn. Bieżąca edycja była rekordową pod względem liczby miast, które zaangażowały się w przedsięwzięcie. Było ich w sumie piętnaście: Białystok, Bydgoszcz, Bytom, Gdańsk, Kalisz, Kraków, Łódź, Olsztyn, Poznań, Puławy, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra i Stalowa Wola. Miejski Klub Tenisowy obchody rozpoczął już w sobotę od Otwartego Turnieju Deblowego Amatorów.

– Promujemy tenis, chcemy zachęcić by ludzie przychodzili na korty, ale też propagujemy zdrowy tryb życia – mówił Stanisław Wierzgacz, dyrektor MKT w Stalowej Woli.

W minioną niedzielę odbył się turniej „Pierwszy Tenisowy Krok – Śladami Tenisowych Mistrzów” i mecze pokazowe z udziałem m.in. najlepszych tenisistów MKT i byłych zawodników klubu. W ramach Narodowego Dnia Tenisa chętni mogli zagrać z utalentowaną zawodniczką Oliwią Sybicką. – Nie wyobrażam sobie życia bez sportu. Tenis dał mi bardzo dużo. Każdy sport rozwija człowieka, wzmacnia charakter. Zostaje też bardzo dużo wspomnień z wyjazdów, turniejów. Można poznać inne kultury – mówi Oliwia Sybicka.

Na kortach pojawił się gość specjalny. W tym roku był nim utytułowany stalowowolski koszykarz, były reprezentant Polski, a obecnie trener koszykówki Roman Prawica. – Jest świetnie uprawiać każdą dyscyplinę sportu, czy to tenis, koszykówka czy siatkówka. Namawiam wszystkich żebyśmy się masowo ruszali, żeby jak największa cześć naszej populacji uprawiała sport bo to jest i zdrowie i wychowanie. Myślę, że naszym zadaniem jako ambasadorów sportu jest to żeby namówić jak najwięcej młodzieży do aktywności fizycznej żebyśmy później mogli oglądać mistrzów sportu takich jak Iga Świątek – powiedział Roman Prawica.

Z całej oferty tego dnia można było skorzystać bezpłatnie. Narodowy Dzień Tenisa udało się przeprowadzić przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.