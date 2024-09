Po raz kolejny Miejskie Korty Tenisowe w Stalowej Woli stały się areną rozgrywek w ramach Memoriału im. Bogdana Gajewskiego – utytułowanego zawodnika i trenera tenisa ziemnego. W zawodach udział wzięło kilkudziesięciu tenisistów z całej Polski.

Oficjalne otwarcie turnieju odbyło się 31 sierpnia, a zaszczyt ten przypadł wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Renacie Knap. – To dla mnie wielka radość, że mogę uczestniczyć w otwarciu XXII Memoriału im. Bogdana Gajewskiego. Jest on szczególne ważny z dwóch powodów. Z jednej strony ze względu na rangę, a z drugiej na osobę, której pamięci jest poświęcony. Bogdan Gajewski to wyjątkowa postać, wyjątkowy zawodnik, trener, ale także osoba, która swoją pasją i zaangażowaniem inspirowała do działania młode pokolenie. Osoba, z której jesteśmy dumni jako stalowowolanie. Ten memoriał to także przypomnienie wartości, które były dla niego ważne, a to: gra fair play, ciężka praca i dążenie do doskonałości – powiedziała otwierając wydarzenie.

Uczestników turnieju przywitał prezes Miejskiego Klubu Tenisowego Andrzej Pyzara: – Witam na XXII Memoriale im. Bogdana Gajewskiego zawodników. Wielkie brawa dla was bo nie zawodzicie.

Zawody rozegrano w kilku kategoriach: 45+, 65+, Open, Open Amator, Open Kobiet i Gra Podwójna Mężczyzn.

W kategorii Open zwyciężył Antoni Mierzwa (MKT Stalowa Wola) przed Przemysławem Siodą z tego samego klubu. W Open Amator najlepszy był Marcin Piegdoń z Brzozowa, Open Kobiet Dominika Szczotka z KS Czarni Rzeszów, w 45+ Grzegorz Szczotka (KS Czarni Rzeszów), w 65+ Marek Gutjar z Malborka, a w grze podwójnej mężczyzn pierwsze miejsce podium zajęli Przemysław Sioda i Antoni Mierzwa.