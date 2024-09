Główny Lekarz Weterynarii ogłosił jesienną akcję doustnych szczepień lisów przeciwko wściekliźnie, która odbędzie się w województwie podkarpackim w dniach od 19 września do 4 października 2024 roku.

Przynęty mają formę kostek i zawierają szczepionkę Rabadrop. Wewnątrz znajduje się plastikowy blister oznaczony napisem „Uwaga – szczepionka przeciw wściekliźnie”. To ważne, żeby nie dotykać przynęt, aby nie przenieść na nie zapachu człowieka, co mogłoby zniechęcić lisy do ich spożycia.

W ciągu 14 dni po wyłożeniu przynęt należy zapobiegać kontaktowi zwierząt domowych oraz gospodarskich ze szczepionką. Konieczne jest wyprowadzanie psów jedynie na smyczy, a koty powinny być trzymane w zamkniętych pomieszczeniach. W razie przypadkowego spożycia szczepionki przez zwierzęta, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. W przypadku kontaktu człowieka z szczepionką, należy dokładnie umyć te miejsca wodą z mydłem, a jeśli zajdzie taka potrzeba, zgłosić się do lekarza.

Akcja szczepień ma na celu ochronę zarówno dzikich, jak i domowych zwierząt przed wścieklizną.