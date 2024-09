Wczoraj,10 września, w wyniku deszczu i zmiany warunków na drodze, w powiecie stalowowolskim miało miejsce 6 zdarzeń drogowych, z czego w dwóch przypadkach konieczna była pomoc medyczna.

Do jednego z poważniejszych zdarzeń doszło po godz. 14 na ul. Hutniczej, gdzie kierujący seatem doznał obrażeń. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 33-latek stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi, co doprowadziło do zderzenia bocznego z nadjeżdżającym fordem.

Kolejne zdarzenie miało miejsce po godz. 14 na drodze wojewódzkiej nr 855, między Lipą a Zaklikowem, gdzie 43-letnia kierująca fiatem dachowała po utracie kontroli nad pojazdem.

Pozostałe zdarzenia drogowe miały charakter kolizji. O godz. 9 na ul. Kasprzyckiego kierujący toyotą najechał na tył innej toyoty. Przed godz. 11 na ul. Solidarności kierujący dacią nie ustąpił pierwszeństwa seatowi, co doprowadziło do zderzenia. Po godz. 13 w Zbydniowie kierujący mercedesem najechał na tył poprzedzającego go volkswagena, a po godz. 14 na ul. Komisji Edukacji Narodowej kierujący hondą uderzył w tył citroena z powodu niezachowania bezpiecznej odległości.

Policja zwraca uwagę na fakt, że przyczyną większości incydentów było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych oraz niezachowanie odpowiedniej odległości między pojazdami.