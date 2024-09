W piątek, 6 września w Publicznej Szkole Podstawowej w Stalowej Woli zainaugurowano działalność nowej kuchni i stołówki.

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II ma istotne znaczenie dla naszej historii i tożsamości, ale przede wszystkim dla przyszłości. To szkoła, która w ostatnich latach przeżywa swój „renesans” i nabiera nowej dynamiki, o czym świadczą nowi uczniowie, świetne wyniki w nauczaniu, udział w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach. To wszystko sprawia, że szkoła nr 2 jest takim jasnym punktem na mapie edukacyjnej miasta Stalowej Woli. Kilka dni temu w tej szkole lekcje rozpoczęło 485 uczniów, to pokazuje jak istotna i ważna jest to placówka. Kilkanaście lat temu, za czasów mojego poprzednika została podjęta decyzja, która można powiedzieć podcięła ważny fundament działania szkoły, to była likwidacja kuchni, ograniczenia tym samym również działalności stołówki. A miejmy świadomość, że nowoczesna kuchnia, stołówka to miejsce, które ma tak istotne znaczenie dla zdrowia naszych uczniów, dla klimatu szkoły. Aby uczniowie mogli w pełni korzystać z wiedzy, edukacji, wychowania niezbędne jest zdrowe żywienie. Wsłuchując się w głos pana dyrektora, środowiska rodziców, nauczycieli o tym aby szkoła nr 2 znów miała swoją kuchnię, podjęliśmy się tego wyzwania, aby dokonać pełnej modernizacji zaplecza kuchennego ze stołówką – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Realizacja inwestycji trwała kilkanaście miesięcy, jej koszt to ponad 2,5 mln zł, pochodzących z budżetu miasta Stalowa Wola. Na wyposażenie nowej kuchni składają się m.in. dwa profesjonalne piece konwekcyjno-parowe, nowoczesny wyciąg wentylacyjny, który zapewnia komfort gotowania i spożywania posiłków, sterylna chłodnia, kuchenki gazowe, czy zmywarki. Stołówka i kuchnia wyposażona są w klimatyzację i nawiewy.

– Jako miasto, jako samorząd jesteśmy dumni i radośni, że to jest kolejna placówka, która będzie miała swoją własną kuchnię i nie będzie korzystała z cateringu. Myślę, że szczęśliwe, zdrowe dzieci to najedzone dzieci. Niech ta placówka razem z kuchnią, stołówką służy jak najdłużej. Niech nasze dzieciaki będą uśmiechnięte, zadowolone, co się oczywiście będzie pewnie przekładało na wyniki w nauce – mówiła Agata Krzek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

– Jesteśmy szkołą bardzo rozwijająca się, jesteśmy szkołą, która cieszy się ogromnym powodzeniem, bardzo dużo uczniów chce trafiać do naszej szkoły, bardzo dużo rodziców chce przekazywać nam dzieci. Posiadam wspaniałą kadrę, bardzo wykwalifikowaną, która realizuje szereg innowacji, szereg przedsięwzięć, aby uczniowie mogli osiągać znaczące sukcesy w różnego rodzaju konkursach zarówno przedmiotowych jak i sportowych – mówił Ryszard Andres, dyrektor szkoły. Dodał również, że cała społeczność szkolna jest bardzo zadowolona z zakończonej inwestycji. Cena posiłków w oddanej już do użytku kuchni jest bardzo atrakcyjna. Rodzice zapłacą za dwudaniowy obiad ucznia z kompotem 6 zł, a nauczyciele 12 zł.