Zakończył się drugi etap rozbudowy ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli. Inwestycja pochłonęła blisko 5,5 mln zł. Dofinansowanie pozyskane przez Powiat Stalowowolski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 2,95 mln zł. Pozostałe środki na inwestycję pochodziły z budżetu miasta Stalowa Wola.

– Tej drogi praktycznie nie było, to był taki utwardzony ciąg przejezdny. Teraz jest piękna droga z parkingami, z chodnikami, otoczenie dworca zupełnie inaczej wygląda – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Rozbudowę drogi powiatowej (klasy Z) nr 2502R ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli przeprowadzono na odcinku o długości 396,56 m tj. od km 0+492,32 do km 0+888,88. Przedsięwzięcie obejmowało wydłużenie istniejącej ulicy Dąbrowskiego, wzdłuż torów kolejowych, do skrzyżowania z ul. Przedwiośnie.

Zakres prac obejmował wykonanie: robót przygotowawczych, rozbiórki, robót ziemnych, podbudów, nawierzchni, robót wykończeniowych, oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zieleni drogowej. W ramach zadania powstała również ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej oraz ciągi piesze. Zadanie swoim zakresem obejmowało również przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia.

Efekt pierwszego etapu tej inwestycji został oddany do użytkowania w 2021 roku. Przebudowano wówczas cztery skrzyżowania z drogami publicznymi: z ul. Rozwadowską, z ul. Kościuszki i ul. Targową, z ul. Jagiellońską oraz z ul. Bełżyńskiego. Modernizacją objęty został odcinek o długości 492 metrów. Wybudowano ciągi piesze i rowerowe. Przy ulicy pojawiło się oświetlenie ledowe.

Starosta Janusz Zarzeczny poinformował, że w tym roku Powiat Stalowowolski realizuje inwestycje drogowe na łączną kwotę 36 mln zł, z czego dotacje to 28 mln, a 8 mln zł w różnych proporcjach to środki do podziału między samorządami powiatowym i gminnymi. – Ulica Dąbrowskiego wpisuje się w generalną poprawę jakości tej części Rozwadowa bo po pierwsze komunikuje zarówno do osiedla mieszkalnego, ale są również przy tej ulicy obiekty użyteczności publicznej, obiekty medyczne, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Wojewódzki Ośrodek Wsparcia Leczenia Uzależnień Alkoholowych, dworzec PKP. Także są to obiekty wykorzystywane na co dzień przez mieszkańców i właśnie dlatego ta ulica i nowa jakość tej drogi ma takie znaczenie – mówił Rafał Weber, poseł na Sejm RP.

– Kilka miesięcy temu stojąc na ul. Dąbrowskiego – stalibyśmy w błocie, na tle starego składu węgla. Ówczesny obraz tego miejsca budował zły wizerunek. A otoczenie dworca kolejowego zawsze tworzy to pierwsze wrażenie. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zmieniła się funkcjonalność, piękno tego miejsca. Ulica Dąbrowskiego to nie tylko kwestia komunikacyjna, miejsca parkingowe dla okolicznych mieszkańców, ale to również wzmocnienie instytucjonalne, tutaj mamy punkt paszportowy, dowodowy. To jest budowanie miasta przyjaznego, komfortowego. To nie koniec inwestycji, przed nami realizacja odcinka ponad 300 metrów ulicy Przedwiośnie, jest to łącznik pomiędzy ulicą Dąbrowskiego, a ulicą Sandomierską – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.