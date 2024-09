Już 14 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbędzie się konkurs „Polszczyzna bez tajemnic”. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 12 września w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli (ul. Podleśna 15) oraz w Bibliotece Pedagogicznej w Stalowej Woli (ul. Orzeszkowej 2). Można je przynieść osobiście, ale można je również wysłać pocztą elektroniczną na adres: powiat@stalowowolski.pl lub bpstalowa@pzpw.pl. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronach internetowych: Powiatu Stalowowolskiego, MBP i Biblioteki Pedagogicznej.

– Konkurs jest adresowany do wszystkich osób powyżej 16. roku życia, z pewnym zastrzeżeniem: regulamin wyklucza z udziału w nim polonistów i laureatów I miejsca dwóch kolejnych edycji konkursu. Uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na 21 pytań testowych, przygotowanych przez Annę Garbacz. Konkurs rozpocznie się o godz. 15:00, ale uczestnicy powinni zjawić się wcześniej, żeby dopełnić formalności związanych z uczestnictwem – informuje organizator.

Łączna pula nagród wynosi 3 tys. zł. Oprócz gotówki ufundowanej przez Powiat Stalowowolski, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu Filia w Stalowej Woli przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich Rzeszowie ufundowała nagrody książkowe.

W tym roku przy okazji konkursu „Polszczyzna bez tajemnic – ile wiesz o swoim języku” do Stalowej Woli przyjedzie dr Agata Hącia. To autorka książek, językoznawca, adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i współpracownica Rady Języka Polskiego. W stalowowolskiej MBP – nie tylko dla uczestników konkursu językowego, ale dla wszystkich zainteresowanych, wygłosi wykład pt. „Zmiany w świecie – zmiany w języku. Co o nas mówią najnowsze polskie słowa”.

Spotkanie z dr Agatą Hącią i poprzedzające je zmagania językowe odbędą się 14 września (sobota) o godz. 15.00 Na wykład wstęp będzie wolny.