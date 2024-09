Od 15.09.2024 do 16.02.2025 w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego dostępna będzie wystawa Modna w stylu art déco.

Wystawa Modna w stylu art déco podejmować będzie temat mody damskiej z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku w szerokim ujęciu, uwzględniając założenia nowoczesnego kierunku w sztuce, jakim było art déco. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną przede wszystkim obiekty z zakresu rzemiosła artystycznego: suknie, nakrycia głowy, obuwie, wraz z bogatym akcesorium: torebki, m.in. metalowe z siatek kolczugowych, kopertówki oraz niezbędniki kosmetyczne, wachlarze piórowe i szkło toaletowe (flakony na perfumy, puzderka). Zabytki pochodzą głównie z krajów Europy Zachodniej, duża część z Francji i Anglii, ale też ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Japonii, a także Polski i Czechosłowacji. Eksponaty, które zostaną zaprezentowane na wystawie to cenne obiekty kultury materialnej z zakresu mody kobiecej, obrazujące przemiany stylowe, bezsprzecznie związane z rewolucją kobiecą, jaka dokonała się w dwudziestoleciu międzywojennym. Jednocześnie stanowią interesujące, nierzadko luksusowe przykłady damskiego must have, często o zaskakujących formach, np. niezbędniki, tzw. carry all.

Związki mody z handlem i reklamą są oczywiste, ale w dwudziestoleciu międzywojennym przeżywają rzeczywisty boom. Ciekawym obiektem związanym z tym procesem był papierowy wachlarz reklamowy w formie balonu. Kilka z nich zaprezentujemy na ekspozycji, np. wachlarze reklamujące Galerię Lafayette, słynny paryski dom handlowy.

Wystawa zostanie ikonograficznie wzbogacona dziełami malarskimi, ukazującymi kobiety nowoczesne w stylu bycia i noszenia się, np. Portret aktorki Gryf-Olszewskiej autorstwa Alfonsa Karpińskiego. Uzupełnieniem będą wydruki z portretami modnych rzeszowianek, wykonane z negatywów szklanych, pochodzących z rzeszowskiego Zakładu Fotograficznego Edwarda Janusza (nota bene był wtedy prowadzony przez żonę i córki nieżyjącego już założyciela), który w latach międzywojnia przeżywał okres prosperity. Tło historyczne i kształtowanie się stylu art déco ilustrować będzie materiał graficzny (pocztówki, grafiki, artykuły), m.in. ze Światowej Wystawy Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu w 1925 r., okładka „Vogue” z 1929 r., projekty z domu mody Vionnet.

Tytuł wystawy „Modna w stylu art deco” odnosi się zarówno do modnie ubranej kobiety, jak i kobiety nowoczesnej, wyzwolonej, aktywnej – tamtej, ale i tej dzisiaj.

Wystawa zorganizowana ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w dużej części z zakupionej i pożyczonej kolekcji Hanny Szudzińskiej, oraz dzięki kolekcjonerom prywatnym.

Kuratorka wystawy: Beata Kuman (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie)

Koordynatorka MR: Wioletta Nawrocka