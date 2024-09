– Kłaniamy się Wam wszystkim, bo Wy jesteście żywą historią. Stawaliście tu, na tych placach, broniliście pracowników, walczyliście o wolność i demokrację – tak do zebranych przy Krzyżu obok dawnej Narzędziowni Huty Stalowa Woli, mówił 30 sierpnia starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Jak co roku, w kolejne rocznice Sierpnia 80 i wielkiego strajku w HSW w sierpniu 1988 r., odbyły się tu okolicznościowe uroczystości. Przybyłych witał przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Solidarność w HSW, Witold Sieczkoś. – Miło, że jesteście tutaj z „Solidarnością”, i możemy obchodzić nasze święto. „Solidarność” od momentu powstania w 1980 r. zmieniła Polskę, Europą a także świat – mówił Sieczkoś.

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska, Andrzej Kaczmarek, przypomniał z kolei, że choć tyle lat minęło, to jeszcze nie wszystkie postulaty z listy Porozumień Sierpniowych zostały zrealizowane

– Jednym z nich, będę to stale przypominał rządzącym, jest postulat emerytur stażowych, projekt w tej sprawie jest w parlamencie. To jest postulat z Sierpnia 80. Czekamy, czy pan marszałek Hołownia wyciągnie z sejmowej zamrażarki ten projekt do drugiego czytania – powiedział.

Andrzej Kaczmarek wręczył też 6 osobom tytuły i odznaki „Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska”. Otrzymali je: Małgorzata Lorenc, Stanisław Dojka, Stanisław Młynarski, Marek Krajewski, Lech Bańka i Benedykt Straszak.

– Utrwalanie pamięci wśród mieszkańców Stalowej Woli o wydarzeniach sprzed 44 lat i powstania „Solidarności”, a także o strajku w Hucie Stalowa Wola w sierpniu 1988 r., jest bardzo ważne. Cały czas ta sztafeta pamięci o tych wydarzeniach i ludziach powinna trwać – mówił poseł Rafał Weber.

Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, przypomniał, że 44 lata temu i 36 lat temu, to właśnie ludzie „Solidarności” pokazali, czym jest stalowa wola , czym jest odwaga, potrzeba niesienia idei solidarności, suwerenności, dbałości o naszą wiarę, tradycję. – I właśnie na tym rdzeniu, który nam towarzyszy przez te wszystkie dekady, wzbudźmy w sobie przesłanie św. Pawła, które tak mocno przekazał nam błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko: Zło dobrem zwyciężaj – podkreślił Lucjusz Nadbereżny.

A starosta stalowowolski, Janusz Zarzeczny, przypomniał, co dał nam Sierpień 80. – „Solidarność” przyniosła przede wszystkim szacunek dla człowieka, wolność i demokrację. Gdy była „Solidarność”, wiedzieliśmy, że mamy za sobą rzeszę 10 milionów ludzi, a pozostali to także byli sympatycy „Solidarności” – mówił Janusz Zarzeczny.

Modlitwę pod Krzyżem prowadził duszpasterz ludzi pracy, ks. dziekan Krzysztof Kida. Potem złożono wiązanki kwiatów i nastąpiły wpisy do księgi pamiątkowej.

W uroczystościach uczestniczyli trzej byli przewodniczący „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola: Janusz Kotulski, Ryszard Szymański i Henryk Szostak.