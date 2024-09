W Kielcach ruszył 3 września 32. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Swoje oferty prezentuje rekordowa liczba 769 wystawców z 34 krajów. To trzecie pod względem wielkości targi zbrojeniowe w Europie. Huta Stalowa Wola SA pokazuje tym razem 3 nowe pojazdy dla wojsk lądowych. Jest też dobrze znana i sprawdzona już na wojnie w Ukrainie 155 mm armatohaubica Krab i wchodzący wkrótce do produkcji seryjnej Borsuk – Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty. O targową nagrodę DEFENDERA, dla HSW powalczy natomiast Waran – Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy.

Huta uczestniczy w kieleckim Salonie od jego pierwszej edycji w 1993 r., zdobywając przez ten czas liczne nagrody, tytuły i wyróżnienia. Od blisko dziesięciu lat HSW prezentuje swoje wyroby w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Tegoroczny targi to także debiut pełniącego obowiązki prezesa HSW S.A. Wojciecha Kędziery (nowy zarząd spółki powołano w drodze konkursu w czerwcu br.).

Nowości: model Raka, wóz medyczny i dowodzenia

Trzy nowe pojazdy, po raz pierwszy pokazane przez Hutę na targach w Kielcach, to: 120 mm moździerz Rak na podwoziu gąsienicowym Borsuka (model), Wóz Ewakuacji Medycznej (WEM) na Lekkim Podwoziu Gąsienicowym (LPG), oraz Heron – taktyczny pojazd wielozadaniowy z napędem 6×6 w wersji wozu dowódczo-sztabowego na szczeblu batalionu/dywizji (nazwa od nazwiska starogreckiego matematyka, fizyka i konstruktora, wynalazcy kilku rodzajów miotających machin oblężniczych).

Moździerzowy Samobieżny System Wieżowy MSSW 120 zamontowany na modelu Raka to nowo opracowana przez HSW S.A. wersja systemu wieżowego 120 mm M120 Rak, produkowanego od 2016 roku.

W przypadku Wozu Ewakuacji Medycznej, pojazd ten pierwotnie dedykowano pod zabudowę jako wóz dowódczo-sztabowy z przeznaczeniem dla dywizjonów artylerii 155 mm haubic Krab oraz koreańskich K9. WEM powstał w oparciu o konstrukcję LPG, poprzez podwyższenie przedziału desantowego, którego wnętrze zostało przystosowane do potrzeb ewakuacji medycznej (w latach 1987-88 HSW wyprodukowała niewielką liczbę opancerzonego wozu obsługi sanitarnej Lotos).

Z kolei Heron przeznaczony jest do dowodzenia i kierowania ogniem pododdziałów artylerii rakietowej i rakiet, takich jak: wyrzutnie M142 Himars (PL – Homar – A), K239PL (Homar – K) oraz dobrze znany produkt HSW – WR-40 Langusta. Jest to najnowszy projekt Polskiej Grupy Zbrojeniowej, opracowany przez Hutę Stalowa Wola wraz z partnerami z kraju i z zagranicy.

Od armatohaubicy do… autobusu

Oprócz tych trzech pojazdów, HSW pokazuje też w Kielcach Borsuka – nowy pływający wóz bojowy zbudowany na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej ze Zdalnie Sterowanym Systemem Wieżowym 30 mm. Pierwsze, przedseryjne 4 egzemplarze Borsuka można było oglądać 15 sierpnia br. w Warszawie, podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Obecnie wóz jest po badaniach kwalifikacyjnych, zakończonych pozytywnym wynikiem. Projekt ten współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Obronność i bezpieczeństwo państwa”.

Kolejna konstrukcja prezentowana przez HSW to Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy Waran 4×4 w wersji Wozu Dowodzenia na szczeblu plutonu/kompanii. To opancerzony pojazd terenowy średniej ładowności i wysokiej mobilności, stanowiący platformę kołową do transportu sprzętu i ludzi, zapewniającą załodze wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie ochrony balistycznej oraz przeciwminowej. W zależności od przeznaczenia może stanowić bazę dla wersji specjalistycznych, od rozpoznawczej po wozy dowodzenia, a także jako pojazd wsparcia bojowego, taki jak niszczyciel czołgów czy wyrzutnia bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Może także stanowić nośnik dla systemów obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, amunicji krążącej lub walki elektronicznej. I właśnie Waran będzie ubiegać się dla Huty Stalowa Wola o prestiżową nagrodę kieleckiego Salonu – Defendera.

HSW pokazuje też swój od lat sztandarowy i najbardziej znany wyrób, czyli samobieżną armatohaubicę 155 mm Krab. Na Salonie prezentowany jest też Autosan Sancity 9LE – autobus niskowejściowy, najmniejszy z rodziny pojazdów Sancity przeznaczonych do obsługi ruchu miejskiego i podmiejskiego. Wersja pokazywana w Kielcach to model promocyjno-targowy, wykonany pod specjalne zamówienie.

I wreszcie ostatnia pozycja prezentowana przez Hutę – Kontener Warsztatowy KW1C, który może służyć jako niezależny warsztat wspierający bieżące naprawy i konserwację sprzętu wojskowego, nawet w najbardziej wymagających warunkach polowych. Oba wyroby, Autosan Sancity i Kontener Warsztatowy, powstały w Oddziale Huty Stalowa Wola w Sanoku.

W hali i pod gołym niebem

Trzon wyrobów HSW prezentowany jest w hali C kieleckiego Salonu: obok siebie stanął tu Rak, Waran, Heron, Krab i Borsuk. Przed wejściem do tej hali oglądać można Wóz Ewakuacji Medycznej, a nieco dalej Autosan Sancity i Kontener Warsztatowy.

Z kolei z boku hali C, na wystawie zorganizowanej przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, stanęło wiele pojazdów posadowionych na podwoziu Jelcza – spółki należącej od 2012 r. do Huty Stalowa Wola. Wśród szeregu takich pojazdów była też wyrzutnia rakietowa WR-40 Langusta, kołowy moździerz samobieżny Rak czy wóz minowania narzutowego Baobab. Wszystko wyroby HSW.

Prezydent, marszałek, minister

Pierwszego dnia Salonu, stoisko wystawiennicze HSW w głównej hali targów odwiedził m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia i minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydenta szczególnie zaciekawił model Raka na gąsienicowym podwoziu, marszałek zainteresował się Borsukiem, a minister – Krabem.

Informacji o ofercie Huty gościom udzielali m.in. prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Krzysztof Trofiniak (w latach 2008-2015 prezes Huty) i pełniący obecnie obowiązki prezesa zarządu HSW SA Wojciech Kędziera.