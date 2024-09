7 września 2024 roku podczas zawodów Pucharu Polski Modeli Swobodnie Latających “Norbi Cup” na terenie Aeroklubu Stalowowolskiego będziemy mieli wyjątkową okazję gościć uczestników Rajdu Samolotowego LOT WSCHODNIEJ POLSKI. Rajd ten, będący częścią obchodów 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej, wyląduje na lotnisku w Turbi około godziny 13:30 i będą u nas gościć do godziny 15:30.

Rajd samolotowy upamiętnia bohaterskie działania Brygady Pościgowej, która we wrześniu 1939 roku broniła Lubelszczyzny przed nalotami Luftwaffe. Trasa rajdu prowadzi nad miastami, gdzie operowała ta formacja, oraz nad miejscami pamięci powietrznych starć z niemieckimi siłami powietrznymi. Uczestnicy odwiedzą historyczne lokalizacje, takie jak Krza, Matczyn, Bełżyce, Radawiec, Łuszczów czy Strzelce pod Hrubieszowem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów lotnictwa na to niezwykłe wydarzenie, które połączy historię z nowoczesnością. Będzie to wyjątkowa okazja do wspólnego uczczenia pamięci polskich lotników oraz podziwiania zarówno współczesnych samolotów, jak i modeli lotniczych w ramach zawodów “Norbi Cup”.