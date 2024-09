Trwa konkurs organizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Do 4 października br. można nadsyłać prace w konkursie prac plastycznych dla dzieci i młodzieży, a także w konkursie na profilaktyczny spot filmowy.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia i prace w dwóch konkursach – prac plastycznych dla dzieci i młodzieży, a także w konkursie na profilaktyczny spot filmowy. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia.

Prace na konkurs plastyczny, można przesyłać do 4 października do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu uczestnika konkursu jednostki policji, na terenie powiatu stalowowolskiego do Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 10-15 lat. W tym konkursie, zgłoszenia należy przesłać do 4 października do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, na adres: ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adresy e mail: monika.hedrzak@rz.policja.gov.pl lub jerzy.ossolinski@rz.policja.gov.pl.

Regulaminy do pobrania na stronie podkarpacka.policja.gov.pl.