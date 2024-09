Najnowszy program kabaretu Paranienormalni jest stworzony z myślą o 2024 roku. Czas biegnie bez litości, świat się zmienia w galopującym tempie i nikt nie jest w stanie go dogonić.

Humor to specyficzna ludzka moc która pomaga spoglądać pogodnie na przyszłość, oswoić teraźniejszość i cieszyć się z przeszłości. Improwizujemy z teraźniejszością, tęsknimy za przeszłością. Chcemy się określić wobec przyszłości. Z tych wszystkich emocji zbudowany jest najnowszy program kabaretu Paranienormalni pt 2024. Powraca dobrze znany widzom i mocno zdziwiony rzeczywistością doctor Prozac, a wraz z nim wiele surrealistycznych wątków z życia wziętych.

Widzowie zobaczą polskie kino od kuchni, amerykańskie od frontu i przekonają się jak się robi show w telewizji. Bez polityki, seksu i religii. Paranienormalni zapraszają do swojego świata, w którym znajdziesz bezpieczne miejsce dla siebie. Nowy program 2024 to prawie 2 godzinny spektakl w którym uczestniczysz od pierwszych minut. To kabaretowa mieszanka w najlepszym paranienormalnym stylu.

Kabaret Paranienormalni – nowy program 2024

15.09.2024r. godz. 14:00

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół”

ul. Kościuszki 9, 37-400 Nisko

Bilety online: https://biletyna.pl/event/view/id/392489 oraz https://www.kupbilecik.pl/imprezy/117256/Nisko/Kabaret+Paranienormalni/

Opis: https://biletyna.pl/kabaret/Kabaret-Paranienormalni/2024