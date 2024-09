Stalowa Wola przygotowuje się do kolejnej, drugiej już edycji Hackathonu NASA Space Apps Challenge. Tegoroczną edycję zaplanowano na 5-6 października. Rejestracja już trwa.

– W Stalowej Woli będziemy realizować drugą edycję Hackathonu NASA Space Apps Challenge 2024 – maratonu projektowego. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich tych którzy chcieliby zmierzyć się z wyzwaniami – opublikowanymi przez NASA. Jest ich na dzień dzisiejszy 20. Chcemy żeby Stalowa Wola kojarzyła się z przemysłem kosmicznym – mówił wiceprezydent Tomasz Miśko.

Na wydarzenie można zarejestrować się na stronie hackathon.stalowawola.pl.

– Nazwa hackathon wzięła się od tego, że jest to maraton takiego hakowania, czyli rozwiązywania pewnych zagadnień, które w przypadku NASA Space Apps Challenge są podyktowane przez ekspertów z amerykańskiej agencji kosmicznej – mówił Jacek Śledzińsk, kierownik biura Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Dodał, że wyzwania zaczynają się od bardzo prostych, tzn. przygotowanie filmu promującego pewne rozwiązania związane z kosmosem, przygotowanie programu nauczania np. do szkół, który ma oswoić z wiedzą o kosmosie osoby na całym świecie, czy też bardziej zaawansowane np. wykorzystanie danych satelitarnych do rozwiązywania problemów w branży rolnej, a nawet zaawansowane jak mapowanie egzoplanet, czy pokazywanie ścieżek obserwacji tych egzoplanet w naszej galaktyce.

– Wyzwania są poszeregowane nie tylko tematycznie, ale również stopniem zaawansowania. Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i spróbować albo samodzielnie, albo znajdując zespół, czy wspólnie z zespołem, z którym będzie na spotkaniu, odpowiedzieć na zadania postawione przez NASA – mówił Jacek Śledziński, kierownik biura Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

W ubiegłorocznej edycji wzięło udział niemal 300 uczestników większość to była młodzież szkolna, studenci. Były też dzieci. Najmłodszy uczestnik miał 4 lata, najstarszy prawie 70.

– Przygotowujemy cały obiekt, którym jest sala gimnastyczna przy LO im. KEN na przyjęcie 500-600 osób. Do tego dochodzi grono kilkudziesięciu partnerów i mentorów, którzy będą wspierać uczestników w ich pracy, a także grono jurorskie które będzie oceniać, złożone prace, tak aby przyznać im nagrody oraz nominować najlepsze prace do globalnej oceny już przez ekspertów z amerykańskiej agencji kosmicznej. Zapraszam wszystkie osoby chętne, które się pasjonują kosmosem, które widzą swoją przestrzeń do tego, żeby poznawać osoby z tej branży, zdobywać wiedzę. Całe wydarzenie będzie okraszone wykładami, prelekcjami, warsztatami związanymi z nowoczesnymi technologiami, ale także wiedzą ogólnie o kosmosie. Dla wszystkich uczestników zapewniamy nocleg w warunkach akademickich, zapewniamy również wyżywienie oraz dostęp do mentorów i bardzo szerokiej dawki wiedzy – mówi Jacek Śledziński, kierownik biura Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Choć udział w hackathonie to przede wszystkim okazja do rozwoju i zdobycia nowych doświadczeń, organizatorzy zadbali również o dodatkowe motywacje. Na najlepsze zespoły czeka pula nagród, która już teraz wynosi 60 tysięcy złotych, a wciąż może się zwiększyć.