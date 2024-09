We wtorek, 27 sierpnia, zakończył się XXXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Stalowej Woli. Okazał się ponownie wielkim sukcesem, przyciągając zarówno miłośników muzyki klasycznej, jak i nowoczesnych brzmień.

Tegoroczna edycja, trwająca od 2 lipca do 27 sierpnia, była wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym, które po raz kolejny potwierdziło, że Stalowa Wola jest ważnym punktem na mapie międzynarodowych festiwali muzycznych.

Kulminacyjnym punktem XXXIV edycji festiwalu był finałowy koncert, który odbył się w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Rozwadowie. Wieczór ten był prawdziwym świętem muzyki, a gwiazdą wydarzenia była Olga Bończyk, znana polska wokalistka, oraz aktorka teatralna i filmowa. Związana m.in. z teatrami: Piosenki we Wrocławiu, Roma, Kamienica, Projekt Teatr Warszawa, teatrem impresaryjnym „Ale! Teatr” i teatrem „Capitol” w Warszawie. Koncert uświetnił również stalowowolski chór „Lasowiacy” pod batutą Kateryny Serediuk.

Olga Bończyk po przywitaniu publiczności rozpoczęła występ od recytacji wierszy, które były przeplatane muzyką organową w wykonaniu Roberta Grudnia. Widzowie mogli usłyszeć poruszające utwory między innymi Jana Pawła II. Widownia gorąco oklaskiwała wiersze Juliusza Słowackiego „Słowiański Papież”, „Moja Piosnka” Cypriana Kamila Norwida, czy utwory autorskie Olgi Bończyk. Artystka zachwyciła również wykonaniem kilku piosenek. „Moja Mama” to piosenka-hołd dla mamy artystki, która jako osoba niesłysząca wychowała dwoje, wybitnie uzdolnionych muzycznie dzieci, pomimo że nie usłyszała nigdy ich głosu. Ten utwór wzruszył i wywołał prawdziwy aplauz publiczności. Artystka zaprezentowała również swoje zdolności wokalne w utworze śpiewanym a cappella, na 6 głosów, do własnych słów i muzyki. Jako ostatnią, wokalistka zaśpiewała znaną pieśń „O Panie”, do której przyłączyła się zgromadzona publiczność. Na zakończenie finałowego koncertu, wysłuchano stalowowolskiego Chóru „Lasowiacy”, który poprowadziła Kateryna Serediuk.

Były kwiaty, podziękowania i wspólne zdjęcia, oraz zapewnienia, że to nie ostatni raz, kiedy będzie można posłuchać i zobaczyć muzyków tego kalibru w Stalowej Woli.

XXXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Stalowej Woli po raz kolejny udowodnił, że jest jednym z ważnych wydarzeń kulturalnych w regionie i na stałe wpisał się w kalendarz miłośników muzyki. Dzięki staraniom organizatorów i zaangażowaniu wybitnych artystów Stalowa Wola stała się miejscem, gdzie spotyka się tradycja z nowoczesnością, a muzyka z różnych epok łączy ludzi niezależnie od wieku czy narodowości. Tegoroczna edycja festiwalu z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników, a sukces ten jest zapowiedzią kolejnych równie udanych edycji w przyszłości.

Dyrektorem artystycznym festiwalu od lat pozostaje Robert Grudzień, solista Filharmonii Lubelskiej. Znany muzyk, kompozytor, jeden z najchętniej zapraszanych artystów w Polsce, producent prestiżowych koncertów, spektakli i festiwali muzycznych. Absolwent Liceum Muzycznego w Lublinie, Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Hochschule für Musik w Düsseldorfie. Znany jest jako koncertujący organista. Działalność artystyczna, organizacyjna i charytatywna przyniosły mu szereg nagród i wyróżnień, m.in.: w 1990 r. otrzymał nagrodę Komitetu ds. Radia i Telewizji za twórczość radiową, a w 2006 r. Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jest inicjatorem wielu Międzynarodowych Festiwali Muzyki Organowej, m.in. w Bazylice OO Bernardynów w Leżajsku.

Festiwal odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Lucjusza Nadbereżnego Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Współorganizatorami byli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Stalowa Wola, Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli, Państwowa Szkoła Muzyczna w Stalowej Woli, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, Fundacja im. Mikołaja z Radomia, Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie „Pokój i Dobro”.

Festiwal zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Stalowej Woli.

