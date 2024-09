We wrześniu rusza konkurs literacki pod hasłem „Maria i Witold Habdank-Kossowscy – wierni wartościom”. A to w związku z ustanowieniem przez Radę Miasta Stalowej Woli roku 2024 rokiem Witolda Habdank-Kossowskiego.

– Jeśli po wakacyjnym odpoczynku jesteście naładowani energią i głodni nowych wrażeń, to zespół Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego przygotował coś właśnie dla Was – informują muzealnicy.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz średnich ze Stalowej Woli i powiatu stalowowolskiego. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania, w którym autor lub autorka nawiąże do regionu powiatu stalowowolskiego. Praca może być związana z teraźniejszością lub historią, np. walorami turystycznymi czy miejscami, które są dla autora bądź autorki szczególnie ważne. Jedną z propozycji tematycznych, wskazaną przez organizatorów, jest zasłużone dla naszego miasta małżeństwo Kossowkich.

— Postaci Marii i Witolda Habdank-Kossowskich pięknie zapisały się w historii Stalowej Woli. Do dziś są wspominani przez dawnych uczniów, którzy zapamiętali ich jako osoby o mocnych kręgosłupach moralnych. Chcemy, by byli swego rodzaju pośrednikami między młodym pokoleniem a historią i naszym dziedzictwem. Mam nadzieję, że postać Witolda – nauczyciela, wychowawcy, legionisty i poety – zainspiruje młodych uczestników konkursu do głębszego spojrzenia na kwestie ojczyzny. Zachęcam do udziału w konkursie, bo to dobry sposób na wyrażenie siebie i własnego sposobu widzenia świata – mówi Aneta Garanty dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Witold Habdank-Kossowski był organizatorem i pierwszym dyrektorem Państwowego Gimnazjum i Liceum w Stalowej Woli, a także organizatorem tajnego nauczania w czasie niemieckiej okupacji.

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli w czytelni udostępnia księgozbiór regionalny dla uczniów przygotowujących się do konkursu. Starsi uczniowie oraz nauczyciele uczniów klas młodszych będą mogli również uczestniczyć w wykładzie Mariusza Potasza dyrektora I LO im. KEN w Stalowej Woli pt. „Maria i Witold Habdank-Kossowscy – wierni wartościom”. Wykład odbędzie się jeszcze wrześniu w liceum przy ul. S. Staszica 5. Termin zostanie podany niebawem na stronie internetowej i profilu FB Muzeum Regionalnego.

Skorzystać można również z udostępnionych przez Wydawnictwo „Sztafeta” obszernych fragmentów książki Tadeusza Kossowskiego pt. „Życie i twórczość Witolda Habdank-Kossowskiego”, które można uzyskać u koordynatora konkursu.

Regulamin, terminy i szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej www.muzeum.stalowawola.pl.

Koordynatorem konkursu jest Joanna Kopacz, kontakt: jkopacz@muzeum.stalowawola.pl lub telefonicznie: 15 842 02 07, 797 120 229.