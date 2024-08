W miniona sobotę przed południem, przy hali targowej prowadzona była zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Tak dla CPK”. Zbiórkę zorganizował poseł Rafał Weber.

– Po zbiórce podpisów na hali targowej w Stalowej Woli mamy ich blisko pół tysiąca. To co cieszy, to duża świadomość społeczna, jak projekt CPK jest ważny dla rozwoju Polski. Duże lotnisko będące hubem gospodarczym i linie kolejowe docierające do każdego regionu, to klucz do skoku cywilizacyjnego. Nasz region, zgodnie z założeniami rządu PiS miał być połączony z lotniskiem szprychą nr 6. Stalowa Wola, Nisko, Tarnobrzeg, muszą mieć sprawne połączenie kolejowe z centrum Polski, a obecny rząd prezentując swoje plany dotyczące CPK nie uwzględnia takiej inwestycji. To działanie na szkodę Podkarpacia i stąd obywatelski projekt ustawy zobowiązujący obecny rząd do realizacji CPK w sposób kompletny, a nie dyskryminujacy Podkarpacie czy inne wschodnie regiony. Dziękuję za każdy podpis – powiedział „Sztafecie” poseł Weber. – W środę zbieraliśmy je też w Nisku i tu również pozytywny odzew.

Do 6 września br. można złożyć swój podpis pod projektem tej ustawy w biurze poselskim w Stalowej Woli przy ulicy Wolności 2a.