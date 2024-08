Przed nami 6. kolejka 4 ligi podkarpackiej. W sobotę Sokół Kamień zmierzy się w Boguchwale z Izolatorem, a w niedzielę w Tyczynie walczyć będzie Sokół Nisko.

Dzisiaj odbyło się jedno spotkanie, w którym Cosmos Nowotaniec rozgromił Wisłok Wiśniowa na jego stadionie 7:1. W ostatniej kolejce, rozegranej w środę, jedenastka z Niska zremisowała w domu z rezerwą Stali Mielec, a z Kamienia przegrała z Głogovią.

Załatwili sprawę do przerwy

Bohaterem tego spotkania został Tomasz Płonka. 38-letni, były napastnik Stali Stalowa Wola, Rakowa Częstochowa i Stali Rzeszów już w 3. minucie pokonał Tomasza Zielińskiego, a niecałe dwadzieścia minut później, po raz drugi tego dnia wpisał się na listę strzelców. Kiedy w 37. minucie po raz trzecia piłka zatrzepotała w siatce naszej drużyny, po uderzeniu Serhija Kvaterniuka, wszystko stało się jasne…

Po zmianie stron goście uspokoili nieco grę, ale nadal dominowali, częściej operowali piłka i mieli pomysł na grę. W 67. minucie podwyższyli prowadzenie. Do bramki wcelował piłkę Staszczak. W końcówce meczu zadowoleni z rezultatu goście nie przypilnowali dobrze Rychela i pozwolili mu zdobyć honorową bramkę.

SOKÓŁ KAMIEŃ – GŁOGOVIA 1:4 (0:3)

0-1 Płonka (3), 0-2 Płonka (22), 0-3 Kvaterniuk (37), 0-4 Staszczak (67), 1-4 Rychel (87)

SOKÓŁ: Zieliński – Stępak, Piekut (46 Mazur), Pikuła, Smusz (46 Rychel), Saj, Podstawek, Zwolski (80 Wasik) – Łuczyk, Karcz (58 Padochiev), Rurak.

GŁOGOVIA: Lipka – Cząba (46 Maćkowiak), Woźniak (72 Pogoda), Osuch, Łeń, Staszczak, Kmiotek (80 Ryczko), Kvaterniuk (66 Siara), Początek, Płonka (60 Hałucha), Zieliński (84 Kurdybacha).

Sędziował Krzysztof Pachołek (Jarosław). Żółte kartki: Smusz, Karcz, Zieliński, Mazur, Saj.

Stępień trafił, ale… Mateusz

Z dużymi nadziejami przystępowali piłkarze Sokoła Nisko do spotkania z drugą drużyną mieleckiej Stali. Goście, co prawda, kilka dni wcześniej pokonali beniaminka z Tyczyna, ale wcześniej w trzech meczach dostali „bęcki”. U siebie przegrali z Izolatorem 0:4, następnie w Przeworsku z Orłem 0:3 i w domu z Legionem Pilzno 1:4. Bez punktów miała wracać młoda Stal także z Niska.

Gospodarze dobrze zaczęli ten mecz, bo już w 15. minucie objęli prowadzenie po uderzeniu Daniela Kelechiego. Kwadrans później, rywale wykorzystali błąd Sokoła w rozgrywaniu. Do wyrównania doprowadził Mateusz Stępień – 24-letni pomocnik trafił do Mielca a Arki Gdyni, a w tym sezonie ma już za sobą dwa mecze w Ekstraklasie – celnie uderzając z 18 metrów. Kilka minut później ten sam piłkarz przejął piłkę na swojej połowie i przeprowadził rajd lewą stroną. Pod polem karnym poradził sobie z trójką zawodników Sokoła i zagrał piłkę do nie obstawionego w „16” Dawida Zięby, a ten ze stoickim spokojem umieścił ją w bramce.

Kilka minut po wznowieniu gry po przerwie druga żółta kartke zobaczył Alan Rudny i od tego momentu goście grali w dziesięciu. Udało im się opierać ataki Sokół do 76. minuty. Mocne dośrodkowanie z prawej strony zamknął celna „główką” Kostiantin Ivakhnenko. Za chwile Kevin Szurlej uratował swój zespół od utraty trzeciej bramki. Obronił w ładnym stylu strzał głową Kelechiego.

SOKÓŁ NISKO – STAL II MIELEC 2:2 (1:2)

1-0 Kelechi (15), 1-1 M.Stępień (30), 1-2 Zięba (36), 2-2 Ivakhnenko 76.

SOKÓŁ: Konefał – Omuru (63 Bieniasz), Drelich, J.Stępień, Petryk, Kuca (70 Moskal), Kelechi, Bednarz ż (52 Dziopak), Pietrzyk (63 Cygan), Mażysz, Ivakhnenko.

STAL: Szurlej – Olszański, Sroczyński, Szady, Rudny, Siwy, Stępień (90 Sochacki), Szlęk (80 Tymoszewski), Zięba (90 Walczyk), Grzybowski (85 Zabrzyski), Dworak (65 Sobuś).

Sędziował Krystian Kołodziej (Rzeszów). Żółte kartki: Drelich, Bednarz, Ivakhnenko – Olszański, Rudny. Czerwona kartka: Rudny (50. minuta, druga żółta).

W pozostałych meczach 5. kolejki:

Igloopol – Wisłok 4:1 (4:1), Czarni Jasło – Orzeł Przeworsk 1:0 (0:0), Strug Tyczyn – Legion Pilzno 3:2 (1:1), Karpaty Krosno – Sokół Sieniawa 0:1 (0:1), Ekoball Sanok – Sokół Kolbuszowa Dolna 1:1 (0:1), Cosmos Nowotaniec – Stal Łańcut 5:2 (2:1), JKS Jarosław – Izolator Boguchwała 2:0 (0:0).

6. kolejka, 31 sierpnia: Izolator – Sokół Kamień (17), 1 września: Strug – Sokół Nisko (17)

Tabela za www.regiowyniki.pl