Bez niespodzianek obyło się w ostatniej kolejce drugiej grupy klasy B. Na prowadzeniu Truck Kotowa Wola, który nie okazał żadnej litości dla Orła Rudnik. Pierwsze zwycięstwo odniosła Sanna Zaklików.

Radość w Zaklikowie! Po przegranej na inaugurację z Milenium Bieliny 2:3 i sromotnej porażce z Orłem Glinianka 0:10, piłkarze Sanny pokonali u siebie Polonię Przędzel. Czwartą, ostatnią bramkę dla gospodarzy zdobył debiutujący w spotkaniu seniorów, 16 letni Krystian Bryczek, który pod koniec pierwszej połowy zmienił Michała Chmielnickiego.

Pięć bramek padło także w Stalowej Woli w meczu Lotnik Turbia – Rotunda Krzeszów. W 16. minucie, po uderzeniu Bartłomieja Śnioska. Kilka minut później wyrównał Mateusz Bełzak. Po przerwie inicjatywa należała do zespołu z Krzeszowa. Dwie bramki zdobył Daniel Guściora, a w drugiej minucie doliczonej do podstawowego czasu gry wynik ustalił Mateusz Jakubowski.

Najwięcej goli oglądała piłkarska widownia w Kotowej Woli. Na spotkanie z Truckiem przyjechał Orzeł z Rudnika nad Sanem. I po kilkunastu minutach gry, miał… dość. Przegrywał 0:3. Już w 3. minucie bramkarz Orła wyjmować musiał piłkę z siatki. Wpadła po strzale Jakuba Kopcia. Cztery minuty później drugiego gola strzelił Maksymilian Mastalerczyk, a w 11. minucie po raz drugi tego dnia trafił do bramki przeciwnika Kuba Kopeć, i praktycznie było w tym meczu „posprzątane”.

Czy lider z Kotowej jest taki mocny, jak wskazuje na to jego miejsce w tabeli oraz jego statystyki, przekonamy się po najbliższym jego występie w Zdziechowicach.

Wyniki 3. kolejki:

Jutrzenka Kopki – Herosi Słomiana-Krzaki 3:2 (1:1), Melnik (28), Kopeć (64, 81) – Bednarz (22, 89), Sanna Zaklików – Polonia Przędzel 4:1 (1:0), K.Baran (31), Ostrowski (60), Chajnowski (61), Bryczek (90) – Garbacz (81), WKS Kurzyna – Milenium Bieliny 2:3 (1:2), Pieróg (17), Dąbal (75 – sam.) – R.Fąfara (40), Wiatrowski (44), Łyko (51), Lotnik Turbia – Rotunda Krzeszów 1:4 (1:1), Bełzak (23) – Śniosek (16), Guściora (58, 71), Jakubowski (90+2), Wichry Rzeczyca Długa – Huragan Zdziechowice 4:0 (3:0), Machaj (16, 23, 80), Marchut (63), Truck Kotowa Wola – Orzeł Rudnik 7:2 (4:1), Kopeć (3, 11, 38), Mastalerczyk (7), Głowala (49), D.Idec (80, 83) – Kostyra (24), Kluk (88), pauzował Orzeł Glinianka.

Najlepsi strzelcy: 5 – B.Idec (Truck), 4 – D.Idec (Truck), 3 – Szafraniec (WKS), Słonina (Groble), Kopeć (Truck), Kusiak (Sokół), Machaj (Wichry).

4. kolejka, 31 sierpnia: Herosi – Orzeł Rudnik (16), 1 września: Orzeł Glinianka – Kurzyna (14), Huragan – Truck (14), Rotunda – Wichry (16), Jutrzenka – Sanna (16), Milenium – Lotnik (17).

Tabela za www.regiowyniki.pl