Żeby zdobyć mistrzostwo i wywalczyć awans wystarczy wygrywać mecze różnicą jednego gola. Tak jak to robi, na przykład, drużyna z Jarocina.

Jedenastka trenera Artura Lebiody wygrała na inaugurację z Sarzyna 4:3, tydzień później z Sokołem Hucisko 2:1 i takim samym wynikiem zakończyła zwycięskie spotkanie z Jodłą Przychojec, i została samodzielnym liderem. A że w najbliższej kolejce jedzie do Górna, więc można założyć, że także z tego wyjazdu wróci z trzema punktami. Górnovia w dwóch ostatnich meczach nie stanowiła dla swoich rywali żadnego zagrożenia. W 2. kolejce przegrała u siebie z Unią 0:3, a w ostatnia niedzielę juz do przerwy przegrywała 0:3 w Podwolinie, a w drugiej połowie straciła kolejne 6 bramek.

Po dwóch udanych, zwycięskich meczach, na tarczy schodzili z biska Advitu Łętownia piłkarze Retmana Ulanów. Dla gospodarzy trzy gole strzelił Kamil Kruczkowski. W niedzielę, 1 września, Retman pojedzie do Sarzyny, a ta ostatnio „postrzelała” sobie w Jelnej. Inna rzecz, że od początku tego sezonu Francesco jest przysłowiowym chłopcem do bicia. W trzech meczach stracił już 14 bramek.

W meczu Podlesianki z Sokołem Hucisko gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo w ostatniej akcji. Kończyła się 3 minuta doliczonego czasu gry i wtedy celnym strzałem popisał się Kamil Wośko.

Najskuteczniejszym piłkarzem ostatniej kolejki był Wojciech Muskus ze Staromieszczanki. Jego drużyna pokonała na wyjeździe WKS Groble, a on czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Piątą bramkę zdobył bezpośrednio z rzutu wolnego Maciej Baj.

Wyniki 3. kolejki:

GKS Groble – Staromieszczanka Stare Miasto 2:5 (1:4), Kopacz (29), Sobieszek (52) – Muskus (17, 25, 39, 82), Maciej Baj (37), Unia Nowa Sarzyna – Czarni Sójkowa 3:0 (3:0), Neverov (5), Madej (17), Wilkos (41), KS Podwolina – Górnovia 9:1 (3:0), Zelek (22, 61), Gorczyca (34, 41), K.Łątka (50, 80), Dyba (65), Warchoł (72), Kowal (83), KS Jarocin – Jodła Przychojec 2:1 (1:1), Ł.Socha (12), Góreczny (63) – Świeżawski (15), Podlesianka Kamień – Sokół Hucisko 1:0 (0:0), Wośko (90), Francesco Jelna – KS Sarzyna 0:5 (0:2), Zebzda (33, 35, 65), Żuraw (52), Niedbała (83), Advit Łętownia – Retman Ulanów 4:1 (3:1), Kruczkowski (40, 45, 53), Kopacz (19) – Tyczyński (43).

Najlepsi strzelcy: 5 – Niedbała (KS Sarzyna), 4 – Kruczkowski (Advit), Muskus (Staromieszczanka), Zelek (Podwolina).

4. kolejka, 31 sierpnia: Czarni – Podwolina (14), Jodła – Podlesianka (17), 1 września: Staromieszczanka – Advit (17), Sarzyna – Retman (17), Sokół – Francesco (11), Górnovia – Jarocin (17), Groble – Unia (17).

Tabela za www.regiowyniki.pl