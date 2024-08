Transplantologia to temat niezwykle ważny, w Polsce wciąż mamy do czynienia z niedoborem organów do transplantacji, a coraz więcej osób czeka na przeszczep. W zeszłym roku przeszczepiono 1900 narządów, a i tak na liście oczekujących było 2000 osób.

– Temat transplantologii jest dla nas bardzo ważnym tematem. Ważne jest żeby o nim rozmawiać i szerzyć wiedzę w naszym społeczeństwie – mówiła Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor szpitala

We wtorek, 27 sierpnia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli gościła Elżbieta Misztak – wojewódzki koordynator transplantacyjny, która spotkała się z kadrą stalowowolskiej lecznicy. Przed spotkaniem odbyła się konferencja prasowa z udziałem lokalnego koordynatora transplantacyjnego – Małgorzaty Judy oraz dyrektor szpitala Beaty Barcickiej-Kłosowskiej.

– Pomimo iż rok 2023 był rokiem rekordowym dla polskiej transplantacji ponieważ przeszczepiono 1900 narządów, więc to jest naprawdę ogromna ilość przeszczepionych narządów, to jednak pod koniec roku 2023 nadal na krajowej liście osób oczekujących na przeszczep znajdowało się 2 tys. osób. Potrzeba jest ogromna więc o transplantacji należy rozmawiać, należy edukować nasze społeczeństwo, ponieważ transplantacja jest takim wydaje nam się tematem tabu, odchodzimy od tej tematyki ponieważ wiąże się to z problemami etycznymi, moralnymi. Należy jednak ten temat oswajać ponieważ ogromne są potrzeby, jest to tak naprawdę największy dar miłości do drugiego człowieka, wiec o transplantacji należy rozmawiać, edukować społeczeństwo i zachęcam do wypełniania oświadczeń woli, przekazywania swojego stanowiska co do transplantacji narządów swoim bliskim, tak żeby oni nie zostali z tym sami – mówiła Małgorzata Juda, lokalny koordynator transplantacyjny.

– 2000 osób czeka na przeszczep mimo, że prawie 2 tys. osób było przeszczepionych. Te dwa tysiące to są osoby, dla których nie było odpowiedniego dawcy, ale też nowe zarejestrowane na krajowej liście oczekujących na przeszczepienie. Mimo iż w tym roku mamy już przeszczepionych około 1200 narządów, to mamy nadal 2000 osób na liście. Ośrodki ciągle zgłaszają kolejne osoby. Te osoby, które są przeszczepione są zastępowane nowymi. Cały czas dochodzą nowe osoby i to są coraz młodsze osoby, są też biorcy pediatryczni – mówiła Elżbieta Misztak.

Podkreślała, że bardzo ważnym jest abyśmy zbudowali taką solidarność wokół transplantologii. – Chcemy oswoić ten temat, proszę pamiętać, że każdy z nas jest potencjalnym dawcą narządów, dopóki nie wyrazi sprzeciwu. Po drugie należy o tym rozmawiać, bo szansa na to, że będziemy biorcami narządu jest 6 razy większa niż na to, że będziemy dawcami – mówiła Elżbieta Misztak. Dodała, że jeśli ktoś nie zgadza się na oddanie po śmierci swoich komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia dobrze jest zgłosić swój sprzeciw do Centralnego Rejestru Sprzeciwów.

W Stalowej Woli ostanie pobranie narządu do przeszczepu było w 2001 roku.