W klasie okręgowej afrykańskie upały najbardziej służą piłkarzom drugiej drużyny tarnobrzeskiej Siarki. Inna rzecz, że wymagających zbytnio rywali do tej pory drużyna trenera Szymańskiego nie miała.

Ostatnio siarkowcy znokautowali w Grębowie Słowianina. Po trzy bramki zdobyli: Paweł Mróz i Szymon Feret, a więc zawodnicy, którzy mają za sobą występy w klubach II i III ligi, a strzelec drugiego gola w tym meczu, Kamil Ogorzały zagrał w 11 meczach Ekstraklasy w zespole Cracovii, a wcześniej w 65. meczach I ligi w Sandecji Nowy Sącz.

Jeszcze więcej goli oglądali piłkarscy kibice w Jeżowem. Siedem z dziesięciu bramek, jakie padły, zdobyła Sparta, ale przez długi czas San był wymagającym rywalem. Do momentu objęcia przez gospodarzy prowadzenia, to goście byli aktywniejsi z przodu i stwarzali sytuacje strzeleckie.

Trzy punkty ze Stalów przywiozła najmłodsza drużyna w lidze, Stal II Stalowa Wola. Zwycięstwo zapewnili jej w pierwszej połowie, 17-letni Seweryn Motyka i 16-letni Adrian Piotrowski.

Na młodzież stawia także trener Sali Gorzyce, Paweł Wtorek. W meczu z Jeziorakiem Chwałowice. Kilka minut przed upływem podstawowego czasu gry, boisko opuścili: Dominik Toś i Nikodem Kowalczyk, a w ich miejsce weszło dwóch 15-latków: Tomasz Czernikowski i Jakub Madej.

Stal wygrała 4:0. Ostatnią bramkę zdobył debiutujący w zespole „biało-niebieskich”, Patryk Marut. Mecz rozgrywany był w Zdziechowicach. Po nim prezes i cała drużyna Stali Gorzyce podziękowała gospodarzom obiketu i prezesowi Huraganu Zdziechowice za idealne warunki do gry.

– Murawa była równa jak stół bilardowy, a trawa gęsta jak sierść rasowego kota – napisał klub z Gorzyc na swoim facebookowym fanpagu – Gospodarz obiektu zadbał o to, by gra toczyła się płynnie, włączając przed meczem i w jego przerwie zraszacze, dzięki czemu piłka sunęła po boisku niczym po lodzie! Wielkie podziękowania należą się zatem gospodarzowi obiektu i prezesowi klubu Huragan Zdziechowice za wzorowe przygotowanie boiska do gry.

W najbliższej kolejce Stal Gorzyce także zagrają w delegacji. Gościć ich będzie ŁKS Łowisko, a więc drużynę, która w ubiegłym sezonie niemal do końca biła się o mistrzostwo „okręgówki” i która w tym sezonie także stawia przed sobą najwyższe cele. W ostatnim spotkaniu obydwu drużyn, rozgrywanym 1 czerwca w Gorzycach był remis 2:2. Jesienią w Łowisku Stal dostała „trójkę” do zera. No, ale wtedy nie miała Wtorka, ani „Młynka” i „Gustka”, ani Lohana… Generalnie była to po prostu inna Stal.

JEZIORAK CHWAŁOWICE – STAL GORZYCE 0:4 (0:2)

0-1 Młynarczyk (13), 0-2 Młynarczyk (24), 0-3 Kowalczyk (56), 0-4 Marut (89)

JEZIORAK: Osiński – Oźga (60 K.Wydra), Taraszka, Suszek, M.Oskroba – Mateusz Kurkiewicz (75 Węska), Skwara (60 A.Oskroba), Marcin Kurkiewicz, Maj (80 K.Oskroba), Ziółkowski (46. P.Wydra. 52. Olszewski), Woźniak.

STAL: Moskal – Przepiórka (60 Filipiak), Winiarski, Toś (88 Madej), Machowski (80 Jędral), Horajecki, Lohan, Golik (80 Figat), Gustavo, Kowalczyk (88 Czernikowski), Młynarczyk (65 Marut).

Sędziował Paweł Mulawka. Żółte kartki: Suszek – Toś.

SPARTA JEŻOWE – SAN KŁYŻÓW 7:3 (2:0)

1-0 M.Kusy 38, 2-0 Sabat (41), 2-1 Siek (54), 3-1 Sabat (56), 4-1 P.Kusy (59), 5-1 (65), 6-1 Szewczyk (74 – rzut karny), 7-1 P.Kusy (76), 7-2 Kata (80), 7-3 Chmiel (87)

SPARTA: Strak – Gielar, Romański, Bulec, Wojtanowicz, Misiak (65 Piędel), Piela (75 Janusz), Szewczyk, P.Kusy, M.Kusy (75 Kruk), Sabat.

SAN: M.Siek – Bak, Maziarz (80 Pietroniec), Cichoń, P.Pieta (46 D.Pieta), J.Siek, N.Siek, Chmiel, Mroczek (85 Serwacki), Siuta (76 Szot).

Sędziował Oskar Jakubowski. Żółte kartki: Mroczek, Maziarz.

W pozostałych meczach 3. kolejki:

Transdźwig Stale – Stal II Stalowa Wola 1:2 (0:2), Galek (87) – Motyka (9), Piotrowski (40), LZS Zdziary – Łowisko 1:3 (1:2), Cichoń (11) – Wach (7), Olko (45), Nowak (49), Słowianin Grębów – Siarka II 1:7 (0:7), Kułaczkowski (71) – Mróz (6, 19, 43), Feret (28, 34, 45), Ogorzały (13), Tanew Wólka Tanewska – Pogoń Leżajsk 1:4 (1:1), Garbacz (44) – Maliarenko (75 – rzut karny, 79), Staroń (38), Tłuczek (62), Olimpia Pysznica – Stal Nowa Dęba 0:5 (0:3), Tęczar (14), Głód (38), Stochmal (42), Czyrny (52 – rzut karny), Nowak (86), pauzował LKS Brzyska Wola.

Najlepsi strzelcy: 6 – Mróz (Siarka II), 5 – Bystrek (Stal II), Maliarenko (Pogoń), Młynarczyk (Stal G.), 4 – Feret (Siarka II.), Kułaczkowski (Słowianin), P.Kusy (Sparta).

4. kolejka, 31 sierpnia: ŁKS Łowisko – Stal Gorzyce (11), Zdziary – Olimpia (13), Pogoń – Sparta (17), Stal ND – Brzyska Wola (17), 1 września: Siarka II – Tanew (11), San – Jeziorak (14), Stal II – Słowianin (17.30).

Tabela za www.regiowyniki.pl