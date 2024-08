W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego dotycząca inwestycji oświatowych. Włodarz miasta zaprezentował cztery obiekty, w których prowadzone są prace budowlano-wykończeniowe warte ponad 70 mln zł.

Inwestycje w budynki szkolne, przedszkolne i wychowawcze są największe w Stalowej Woli od niemalże trzech dekad. Ich wartość to ponad 70 mln zł. Są to zadania prowadzone dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z programu inwestycji strategicznych, z Polskiego Ładu oraz z Ministerstwa Sportu.

Konferencja rozpoczęła się w miejscu największej inwestycji, w powstającym nowym skrzydle PSP nr 11. Ma ono zapewnić uczniom lepsze warunki do nauki i rozwoju. Przede wszystkim powstanie nowoczesna infrastruktura, która będzie w pełni dostosowana do potrzeb dzieci, także tych z niepełnosprawnościami.

W budynku o powierzchni ponad 3,2 tys. m kw., z 4 kondygnacjami, znajdą się sale przedszkolne, klasy dla uczniów klas 1-3, harcówka, sala teatralna, szatnie oraz przestrzenie terapeutyczne i rekreacyjne. Będzie również całoroczne, przeszklone patio i dziedziniec zewnętrzny. Koszt tej inwestycji to 21 700 000 zł.

Kolejnym obiektem jest hala sportowa w PSP 7. Będzie to największy tego typu obiekt w mieście. Jego całkowita powierzchnia to 1500 m kw. Hala będzie posiadała nowoczesną wentylację oraz klimatyzację, będzie także odpowiednio doświetlona. W powstającym budynku będą także sale taneczne z lustrami, sale do aerobiku oraz sanitariaty. Cały nowy budynek będzie połączony ze szkołą. Bezbarierowy dostęp do hali umożliwi korzystanie z obiektu również osobom z niepełnosprawnościami, co czyni go dostępnym dla wszystkich. Całościowy projekt wydaje się być nie tylko funkcjonalny, ale i estetyczny, co dodatkowo podnosi jego wartość, jako miejsca spotkań i aktywności fizycznej.

Koszt tej inwestycji to 12 270 000 zł. Dofinansowanie pozyskano z rządowego programu inwestycji strategicznych oraz z Ministerstwa Sportu.

Nowe Przedszkole nr 9, powstające w miejscu wyburzonego przedszkola typu szwedzkiego, ma na celu zapewnienie wyjątkowego środowiska dla dzieci, które będzie wspierać ich rozwój. Przedszkole pomieści 125 dzieci w 5 oddziałach. Wyróżnia się przestronnością oraz nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi, takimi jak świetliki w dachu, dzięki którym wnętrze budynku będzie dobrze doświetlone.

Jednym z kluczowych aspektów projektu jest dbałość o zachowanie drzewostanu wokół budynku. Taki klimat ma pozytywnie wpływać na samopoczucie i rozwój maluchów, tworząc przyjazne i inspirujące otoczenie.

Wewnątrz przedszkola zaprojektowano dużą salę, która będzie służyć do zajęć sportowych i kulturalnych, a także pełne zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. Zastosowanie nowoczesnych technologii oraz wysoki standard wykonania sprawią, że przedszkole będzie nie tylko funkcjonalne, ale i estetyczne. Sale terapeutyczne będą dostosowane do potrzeb dzieci, zapewniając im wsparcie w ich indywidualnym rozwoju. Cały projekt stawia na bezpieczeństwo i komfort korzystania z przedszkola. Wartość tej inwestycji to 16 800 000 zł, jest także dofinansowana z „Polskiego Ładu”. Prace są bardzo zaawansowane, trwa montaż stolarki okiennej i wykończenie wnętrza budynku. Wykonawca deklaruje zakończenie prac na przełomie tego roku.

Czwartym miejscem, które odwiedziliśmy podczas konferencji była budowa hali łukowej przy PSP nr 1 realizowana z programu Olimpia.

– Postanowiliśmy skorzystać z programu jakim jest budowa łukowych, lekkich hal sportowych realizowanych przez Ministerstwo Sportu. To program zainicjowany na 100-lecie występu polskich reprezentantów na Igrzyskach Olimpijskich. Miasto Stalowa Wola złożyło wnioski o dofinansowanie trzech takich zadań, dla szkół podstawowych nr 1, 4 i 5. Łączna wartość tych zadań to ponad 13 milionów złotych, z czego uzyskane dofinansowanie to kwota blisko 5 300 000 zł – powiedział Lucjusz Nadbereżny.

Budowa hali przy PSP nr 1 jest najbardziej zaawansowana. Na zaizolowanym fundamencie stoi już konstrukcja łukowa. Będzie to obiekt o wysokości blisko 10 metrów, wewnętrzna płyta boiska wielofunkcyjnego to powierzchnia ponad 360 m kw., a całej hali 550 m kw. Budowa hali łukowej przy PSP nr 5 także trwa. Jest już fundament, wykonawca oczekuje na przyjazd i montaż drewnianej konstrukcji łukowej. Natomiast przy PSP 4 jest realizowany projekt budowlany i wkrótce będzie ogłoszony przetarg na budowę hali. Przewidywany czas zakończenia budowy hali przy PSP nr 1 i PSP nr 5 to koniec tego roku. Jest zatem szansa, że uczniowie tych szkół od 2025 roku będą mogli już korzystać z hal łukowych.

Prezydent zapowiedział, że oficjalne oddanie do użytku nowego skrzydła PSP nr 11, przedszkola nr 9 oraz hali sportowej przy PSP nr 7 odbędzie się 1 września 2025 r.